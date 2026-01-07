الفلبين تجلي الآلاف بعد انفجارات بركانية

ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء أن سلسلة من الانفجارات البركانية الخفيفة في أكثر البراكين نشاطا في الفلبين دفعت إلى إجلاء حوالي 3 آلاف قروي من منطقة خطر دائمة تقع على سفوحه.

ورفعت السلطات مستوى الإنذار المكون من 5 درجات حول بركان مايون في مقاطعة ألباي الشمالية الشرقية إلى المستوى 3 أمس الثلاثاء، بعد رصد انهيارات صخرية متقطعة، بعضها بحجم السيارات من فوهة البركان في الأيام الأخيرة إلى جانب تدفقات بركانية فتاتية مميتة وهي عبارة عن انهيار سريع الحركة من شظايا الصخور شديدة السخونة والرماد والغاز.

ويشير مستوى الإنذار 5 إلى حدوث ثوران بركاني انفجاري كبير، غالبا ما يصاحبه انبعاثات عنيفة من الرماد والحطام وتساقط واسع النطاق للرماد. وقال تيريسيتو باكولكول، كبير علماء البراكين في البلاد لوكالة أسوشيتد برس(أ ب) «هذا بالفعل ثوران بركاني، ثوران هادئ، حيث تتراكم الحمم البركانية على القمة وتتضخم القبة التي تصدعت في بعض الأجزاء وأدت إلى انهيارات صخرية، بعضها بحجم السيارات». وأضاف أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان اضطراب بركان مايون سيتفاقم ويؤدي إلى ثوران كبير وعنيف نظرا لغياب علامات رئيسية أخرى للاضطرابات، مثل ارتفاع في الزلازل البركانية ومستويات عالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت.

وذكر مسؤولون في مقاطعة ألباي أن القوات والشرطة وموظفي إدارة الكوارث ساعدوا في إجلاء أكثر من 2800 قروي من 729 أسرة داخل دائرة نصف قطرها 6 كيلومترات من فوهة البركان التي صنفها المسؤولون منذ فترة طويلة كمنطقة خطر دائمة وتم تحديدها بعلامات تحذيرية خرسانية.