الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إندونيسيا: إعلان الطوارئ في مقاطعة سولاويسي الشمالية بعد فيضانات عارمة

8 يناير 2026 01:47

جاكرتا (وكالات)

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا حالة طوارئ في منطقة جزر سياو وتاجولاندانج وبيارو في مقاطعة سولاويسي الشمالية، بعد فيضانات عارمة أسفرت عن مقتل 16 شخصاً على الأقل ونزوح المئات. وقالت الوكالة أمس: إن الحكومة المحلية أصدرت حالة استجابة طارئة للكوارث المرتبطة بالطقس من الخامس حتى 18 يناير، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء. وحتى بعد ظهر أمس الأول، أكدت الوكالة 16 حالة وفاة وفقدان ثلاثة أشخاص وإصابة أشخاص عدة بعد الفيضانات العارمة التي حدثت في وقت مبكر من الاثنين.

إندونيسيا
فيضانات
أمطار
أمطار غزيرة
