الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يدرس إمكانية شراء غرينلاند

ترامب يدرس إمكانية شراء غرينلاند
7 يناير 2026 22:32

 أفاد البيت الأبيض الأربعاء بأن دونالد ترامب درس مع فريقه شراء غرينلاند من الدنمارك، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي يفضّل الدبلوماسية، لكنه لا يستبعد احتمال العمل العسكري.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إحاطة صحافية رداً على سؤال بشأن عرض أميركي محتمل لشراء الإقليم الدنماركي المتمتّع بحكم ذاتي «إن هذا الأمر يدرسه بشكل فاعل الرئيس وفريقه للأمن القومي في الوقت الراهن».
وأشارت إلى أن فريق ترامب يبحث حالياً في صفقة محتملة.
وشدّدت على أن ترامب يعتقد أن الاستحواذ على غرينلاند يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

