الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقتل شخص وجرح آخر بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

احتراق سيارة عقب غارة إسرائيلية على قرية الخيام (أ ف ب)
8 يناير 2026 01:47

بيروت (وكالات)

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أمس، مقتل شخص وجرح آخر بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، في بيان له: إن «غارة شنها الجيش الإسرائيلي مستهدفاً سيارة في بلدة جويا في منطقة صور أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح».
وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام محلية، إقدام قوة من الجنود الإسرائيليين في وقت سابق أمس، على تفجير مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق في منطقة «باب الثنية» غرب بلدة «الخيام» الحدودية جنوباً. ويذكر أن القوات الإسرائيلية تواصل استهدافها للبلدات في الجنوب اللبناني بشكل رئيس، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر 2024.

