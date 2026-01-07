بيروت (وكالات)



أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أمس، مقتل شخص وجرح آخر بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، في بيان له: إن «غارة شنها الجيش الإسرائيلي مستهدفاً سيارة في بلدة جويا في منطقة صور أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر بجروح».

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام محلية، إقدام قوة من الجنود الإسرائيليين في وقت سابق أمس، على تفجير مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق في منطقة «باب الثنية» غرب بلدة «الخيام» الحدودية جنوباً. ويذكر أن القوات الإسرائيلية تواصل استهدافها للبلدات في الجنوب اللبناني بشكل رئيس، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر 2024.