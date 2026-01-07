استمرار تدفق المهاجرين من ليبيا إلى اليونان رغم هيجان البحر

أثينا (وكالات)



استمر تدفق المهاجرين من ليبيا إلى جزيرتي كريت وجافدوس الجنوبيتين التابعتين لليونان من دون انقطاع، على الرغم من هيجان البحر. وصباح أمس، تم رصد قارب آخر يحمل 44 شخصاً على أحد الشواطئ في جزيرة جافدوس. ونقلت السلطات المحلية المجموعة إلى ميناء كارافي، حيث قدمت لها الإسعافات الأولية وطعاماً وماء، حسب صحيفة «كاثيميريني» اليونانية. ومن المقرر نقل المهاجرين بعبارة إلى مدينة باليوخورا الساحلية في جنوب خانيا في جزيرة كريت، ومن هناك إلى مركز استقبال مؤقت في أجيا. ويكتظ مركز إيواء المهاجرين في أجيا مرة أخرى بالمهاجرين. وقضى المهاجرون وعددهم 472 مهاجراً، الذين تم إنقاذهم في عمليات سابقة، نحو 10 أيام في المركز. ومع وصول الوافدين أمس، من المتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي 510 مهاجرين.