الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

استمرار تدفق المهاجرين من ليبيا إلى اليونان رغم هيجان البحر

مهاجرون غير شرعيين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
8 يناير 2026 01:48

أثينا (وكالات)

استمر تدفق المهاجرين من ليبيا إلى جزيرتي كريت وجافدوس الجنوبيتين التابعتين لليونان من دون انقطاع، على الرغم من هيجان البحر. وصباح أمس، تم رصد قارب آخر يحمل 44 شخصاً على أحد الشواطئ في جزيرة جافدوس. ونقلت السلطات المحلية المجموعة إلى ميناء كارافي، حيث قدمت لها الإسعافات الأولية وطعاماً وماء، حسب صحيفة «كاثيميريني» اليونانية. ومن المقرر نقل المهاجرين بعبارة إلى مدينة باليوخورا الساحلية في جنوب خانيا في جزيرة كريت، ومن هناك إلى مركز استقبال مؤقت في أجيا. ويكتظ مركز إيواء المهاجرين في أجيا مرة أخرى بالمهاجرين. وقضى المهاجرون وعددهم 472 مهاجراً، الذين تم إنقاذهم في عمليات سابقة، نحو 10 أيام في المركز. ومع وصول الوافدين أمس، من المتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي 510 مهاجرين.

أخبار ذات صلة
ترحيب أممي بجهود الوساطة لمعالجة النزاع بشأن القضاء الدستوري في ليبيا
«مفوضية الانتخابات»: لم نعرقل الاستفتاء على الدستور الليبي
المهاجرين
ليبيا
اليونان
الهجرة
جزيرة كريت
آخر الأخبار
نازحون سودانيون يتلقون مساعدات في مخيم زمزم بإقليم دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لمحاسبة منتهكي القانون الدولي في السودان
8 يناير 2026
واشنطن تهدد وزير داخلية فنزويلا بمصير مادورو «إذا لم يتعاون»
الأخبار العالمية
واشنطن تهدد وزير داخلية فنزويلا بمصير مادورو «إذا لم يتعاون»
8 يناير 2026
جنود أوكرانيون يستعدون لإطلاق قذيفة في منطقة زابوروجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
كييف تشيد بنتائج إيجابية في محادثات باريس
8 يناير 2026
نزوح آلاف المدنيين من حي الشيخ مقصود في حلب جراء المواجهات العسكرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا.. تجدد الاشتباكات في حلب وإغلاق المطار
8 يناير 2026
مهاجرون غير شرعيين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
استمرار تدفق المهاجرين من ليبيا إلى اليونان رغم هيجان البحر
8 يناير 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©