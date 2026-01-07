واشنطن تهدد وزير داخلية فنزويلا بمصير مادورو «إذا لم يتعاون»

واشنطن (وكالات)



قالت ثلاثة مصادر مطلعة: إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضعت وزير الداخلية الفنزويلي ديوسيدادو كابيلو، على رأس قائمة أهدافها ما لم يساعد الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز في تلبية مطالب الولايات المتحدة والحفاظ على النظام بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. وذكر أحد المصادر المطلعة أن ديوسيدادو كابيلو، الذي يسيطر على قوات الأمن، هو واحد من عدد قليل من الموالين لمادورو الذين قرر ترامب الاعتماد عليهم كحكام مؤقتين للحفاظ على الاستقرار خلال الفترة الانتقالية. وأفاد مصدر، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن المسؤولين قلقون للغاية من أن كابيلو قد يعرقل مساعيهم، ويسعون لإجباره على التعاون، بينما يبحثون في الوقت نفسه عن سبل لإخراجه من السلطة ونفيه في نهاية المطاف. وقال المصدر: إن المسؤولين أبلغوا كابيلو عبر وسطاء بأنه في حال عصيانه، فقد يواجه مصيراً مشابهاً لمصير مادورو أو قد يُعرّض حياته للخطر. وأُلقي القبض على مادورو في عملية عسكرية أميركية يوم السبت الماضي، ونُقل على الفور إلى نيويورك لمحاكمته بتهم «الإرهاب المرتبط بالمخدرات».