كييف تشيد بنتائج إيجابية في محادثات باريس

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)



أشاد كيريلو بودانوف رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، بالنتائج الإيجابية المتوصل إليها، في محادثات باريس بشأن السلام والضمانات الأمنية لأوكرانيا بيومها الثاني، ​متعهداً بحماية المصالح الوطنية لكييف.

في وقت تسعى فيه أوكرانيا إلى ‌الحصول على دعم قوي من ​الحلفاء في حال التوصل إلى ⁠وقف ‌إطلاق النار مع روسيا، وتتصدى فيه أيضاً لمطلب الكرملين بالتخلي عن منطقة دونباس الشرقية ⁠مقابل السلام.

وقال بودانوف، الذي تم ⁠تعيينه رئيساً لمكتب زيلينسكي في الأيام القليلة الماضية على «تيليجرام»: «لا ​يمكن نشر جميع المعلومات علناً ولكن هناك بالفعل النتائج إيجابية وعملنا مستمر»، مضيفاً: سندافع عن المصالح الوطنية الأوكرانية.

ويأتي بيان بودانوف بعد تعليقات ​زيلينسكي أمس الأول، حول مناقشة المسؤولين الأميركيين والأوكرانيين بعض الأفكار لحل مسألة الأراضي، والتي وصفها بأنها أكبر عقبة في عملية السلام.

ورفضت كييف ⁠الانسحاب من ​منطقة دونباس الصناعية وقالت: إن الولايات المتحدة عرضت فكرة إقامة ​منطقة اقتصادية حرة في أجزاء بالمنطقة ‍تنسحب منها.

إلى ذلك، أعلن «تحالف الراغبين» أنه سيقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا بحال التوصل لاتفاق مع روسيا، مجدداً التزامه لكييف بضمان سلام عادل ودائم.



ضمانات سياسية وقانونية

وأصدرت الرئاسة الفرنسية بياناً مشتركاً عن قمة «تحالف الراغبين من أجل أوكرانيا»، المنعقدة في العاصمة باريس. و«تحالف الراغبين» تشكيل دولي أعلن عنه عقب قمة عقدت بلندن في مارس 2025، جمعت قادة أوروبيين وممثلي منظمات دولية بهدف مناقشة آليات تعزيز السلام في أوكرانيا. ورحب البيان الفرنسي بالتقدّم المحرز في المحادثات بين الولايات المتحدة وكييف بشأن إنهاء الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا منذ 4 سنوات. وشدد على أهمية تمتع أوكرانيا بالقدرة على الدفاع عن نفسها من أجل أمنها المستقبلي وللأمن الجماعي الأوروبي الأطلسي.

وأكد البيان أن الضمانات الأمنية يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق سلام سيتم توقيعه بين أوكرانيا وروسيا، معرباً عن استعداد «تحالف الراغبين» لتقديم ضمانات سياسية وقانونية تدخل حيز التنفيذ بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ولفت إلى أن أحد عناصر هذه الضمانات الأمنية يتمثل في المشاركة بآلية مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه بقيادة الولايات المتحدة، مشيراً أيضاً إلى أن التحالف سيشارك في لجنة خاصة يتم تشكيلها للتحقيق في أي انتهاكات لوقف إطلاق النار.

وأوضح أن التحالف قرر تقديم مساعدات عسكرية طويلة الأمد وتوفير الأسلحة اللازمة للحفاظ على القدرات الدفاعية لأوكرانيا.