الأخبار العالمية

استئناف البحث عن جثة آخر رهينة إسرائيلي بالقطاع

أثار الدمار الواسع في غزة (أرشيفية)
8 يناير 2026 01:48

غزة (الاتحاد، وكالات)

أكد مسؤولان في حركة «حماس» أمس، استئناف عملية البحث عن رفات آخر رهينة إسرائيلي في غزة بعد توقف استمر أسبوعين بسبب الأحوال الجوية.
وتشترط إسرائيل استعادة جثة ران غفيلي قبل مباشرة مباحثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.
وقال مسؤول في حماس: إن «فريقاً من الحركة يرافقه طاقم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفريق فني مصري، استأنف الأربعاء عمليات البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي في حي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة».
وأكد مسؤول آخر في الحركة أن «عمليات البحث عن جثة الإسرائيلي توقفت خلال الأسبوعين الماضيين بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، إذ حال ذلك من دون تمكن الحفارات والمعدات الثقيلة المصرية من دخول المنطقة».

