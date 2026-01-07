مصر: ضرورة تكثيف الجهود لضمان نفاذ المساعدات للقطاع

القاهرة (الاتحاد)



أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، ورفع العراقيل الإسرائيلية التي تحول من دون دخول المساعدات بالكميات المناسبة في ظل ظروف الشتاء القاسية. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين الوزير عبد العاطي ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر تناولا خلاله الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والسودان.

وشدد عبد العاطي بحسب البيان على أهمية حماية المدنيين وضرورة الإسراع في توفير المستلزمات الأساسية بما في ذلك المواد الإغاثية والمنازل المتنقلة للتخفيف من معاناة سكان القطاع وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبدء جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وأضاف البيان أن عبد العاطي أكد دعم مصر الكامل لأنشطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ودوره المحوري في تعزيز الاستجابة الفعالة للأزمات الإنسانية في المنطقة وحماية المدنيين ورصد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.