الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر: ضرورة تكثيف الجهود لضمان نفاذ المساعدات للقطاع

مصر: ضرورة تكثيف الجهود لضمان نفاذ المساعدات للقطاع
8 يناير 2026 01:47

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، ورفع العراقيل الإسرائيلية التي تحول من دون دخول المساعدات بالكميات المناسبة في ظل ظروف الشتاء القاسية. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين الوزير عبد العاطي ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر تناولا خلاله الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والسودان.
وشدد عبد العاطي بحسب البيان على أهمية حماية المدنيين وضرورة الإسراع في توفير المستلزمات الأساسية بما في ذلك المواد الإغاثية والمنازل المتنقلة للتخفيف من معاناة سكان القطاع وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبدء جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وأضاف البيان أن عبد العاطي أكد دعم مصر الكامل لأنشطة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ودوره المحوري في تعزيز الاستجابة الفعالة للأزمات الإنسانية في المنطقة وحماية المدنيين ورصد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: خنق ممنهج لحقوق الفلسطينيين في الضفة
تحذيرات من نقص حاد بالمستهلكات المخبرية في غزة
مصر
بدر عبد العاطي
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
فلسطين
إسرائيل
المساعدات الإنسانية
آخر الأخبار
نازحون سودانيون يتلقون مساعدات في مخيم زمزم بإقليم دارفور (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو لمحاسبة منتهكي القانون الدولي في السودان
8 يناير 2026
واشنطن تهدد وزير داخلية فنزويلا بمصير مادورو «إذا لم يتعاون»
الأخبار العالمية
واشنطن تهدد وزير داخلية فنزويلا بمصير مادورو «إذا لم يتعاون»
8 يناير 2026
جنود أوكرانيون يستعدون لإطلاق قذيفة في منطقة زابوروجيا (رويترز)
الأخبار العالمية
كييف تشيد بنتائج إيجابية في محادثات باريس
8 يناير 2026
نزوح آلاف المدنيين من حي الشيخ مقصود في حلب جراء المواجهات العسكرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا.. تجدد الاشتباكات في حلب وإغلاق المطار
8 يناير 2026
مهاجرون غير شرعيين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
استمرار تدفق المهاجرين من ليبيا إلى اليونان رغم هيجان البحر
8 يناير 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©