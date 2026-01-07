مناقصة إسرائيلية لبناء 3400 وحدة استيطانية شرق القدس

رام الله (الاتحاد)



قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، أمس، إن إسرائيل طرحت مناقصة استيطانية كبيرة لبناء 3401 وحدة استيطانية في منطقة «A 1» شرق القدس المحتلة. وأوضح شعبان في بيان صحفي أن «هذه الخطوة تمثل تطوراً بالغ الخطورة في سياق تسارع الاعتداءات على الأراضي الفلسطينية عبر مخططات الاستيطان»، مؤكداً أن «إسرائيل انتقلت من مرحلة التخطيط والمصادقة إلى مرحلة التنفيذ في أحد أخطر المخططات الاستيطانية التي جرى تجميدها شكلياً على مدى ثلاثة عقود». وأضاف أن «عام 2025 شهد تصاعداً غير مسبوق في وتيرة الاستيطان حيث طرحت إسرائيل 10098 وحدة استيطانية كان النصيب الأكبر منها في مستوطنة معاليه أدوميم بأكثر من 7000 وحدة، إضافة إلى نحو 900 وحدة في مستوطنة إفرات على أراضي محافظة بيت لحم، و700 وحدة في مستوطنة أرئيل على أراضي محافظة سلفيت». وأكد شعبان أن «هذا التصعيد يعكس توجهاً منظماً لتعميق السيطرة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية». وأوضح أن «تنفيذ المخطط يسهم في تقطيع أوصال الضفة الغربية ويجعل التواصل الجغرافي الطبيعي بينها شبه مستحيل»، مبيناً أن «التواصل الجغرافي بالضفة الغربية سيكون فقط عبر أنفاق وجسور تعزز سيطرة إسرائيل وهيمنتها على القدس وتفصل المدينة عن محيطها في الضفة الغربية التي تقسم إلى قسمين».