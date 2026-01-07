روبيو يعلن خطة من ثلاث مراحل لفنزويلا

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، إن واشنطن أعدت خطة من ثلاث مراحل لفنزويلا ​تبدأ بتحقيق الاستقرار في البلاد ‌بعد أن اعتقلت قوات أمريكية ​الرئيس نيكولاس مادورو ⁠يوم ‌السبت، ثم الإشراف على تعافي البلاد، وأخيراً مرحلة انتقال السلطة.وقال روبيو بعد أن ⁠أحاط أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ⁠بخطة إدارة ترامب بشأن فنزويلا «لا نريد أن يتحول ​الأمر إلى فوضى».

وأضاف: «المرحلة الثانية سنطلق عليها مرحلة التعافي، وهي ضمان حصول الشركات الأميركية والغربية، وغيرها ​على إمكانية الوصول ‍إلى السوق الفنزويلية بطريقة عادلة».

واستطرد يقول «في الوقت ذاته، يتعين البدء في عملية ‍مصالحة وطنية داخل فنزويلا، ⁠من خلال ​العفو عن قوى المعارضة وإطلاق سراحها من السجون ​أو إعادتها إلى البلاد، ‍فضلاً عن البدء في إعادة بناء المجتمع المدني. ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة انتقال السلطة».