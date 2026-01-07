روبيو يعلن خطة من ثلاث مراحل لفنزويلا

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، إن واشنطن أعدت خطة من ثلاث مراحل لفنزويلا تبدأ بتحقيق الاستقرار في البلاد بعد أن اعتقلت قوات أمريكية الرئيس نيكولاس مادورو يوم السبت، ثم الإشراف على تعافي البلاد، وأخيراً مرحلة انتقال السلطة.وقال روبيو بعد أن أحاط أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بخطة إدارة ترامب بشأن فنزويلا «لا نريد أن يتحول الأمر إلى فوضى».
وأضاف: «المرحلة الثانية سنطلق عليها مرحلة التعافي، وهي ضمان حصول الشركات الأميركية والغربية، وغيرها على إمكانية الوصول إلى السوق الفنزويلية بطريقة عادلة».
واستطرد يقول «في الوقت ذاته، يتعين البدء في عملية مصالحة وطنية داخل فنزويلا، من خلال العفو عن قوى المعارضة وإطلاق سراحها من السجون أو إعادتها إلى البلاد، فضلاً عن البدء في إعادة بناء المجتمع المدني. ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة انتقال السلطة».