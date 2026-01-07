الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روبيو يعلن خطة من ثلاث مراحل لفنزويلا

روبيو يعلن خطة من ثلاث مراحل لفنزويلا
7 يناير 2026 22:48

 قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، إن واشنطن أعدت خطة من ثلاث مراحل لفنزويلا ​تبدأ بتحقيق الاستقرار في البلاد ‌بعد أن اعتقلت قوات أمريكية ​الرئيس نيكولاس مادورو ⁠يوم ‌السبت، ثم الإشراف على تعافي البلاد، وأخيراً مرحلة انتقال السلطة.وقال روبيو بعد أن ⁠أحاط أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ⁠بخطة إدارة ترامب بشأن فنزويلا «لا نريد أن يتحول ​الأمر إلى فوضى».
وأضاف: «المرحلة الثانية سنطلق عليها مرحلة التعافي، وهي ضمان حصول الشركات الأميركية والغربية، وغيرها ​على إمكانية الوصول ‍إلى السوق الفنزويلية بطريقة عادلة».
واستطرد يقول «في الوقت ذاته، يتعين البدء في عملية ‍مصالحة وطنية داخل فنزويلا، ⁠من خلال ​العفو عن قوى المعارضة وإطلاق سراحها من السجون ​أو إعادتها إلى البلاد، ‍فضلاً عن البدء في إعادة بناء المجتمع المدني. ثم تأتي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة انتقال السلطة».

أخبار ذات صلة
ترامب: فنزويلا ستسلم واشنطن قرابة 50 مليون برميل نفط
الأمم المتحدة: العملية الأميركية في فنزويلا قوَّضت القانون الدولي
المصدر: رويترز
ماركو روبيو
فنزويلا
آخر الأخبار
"الإمارات للدواء" تعلن سحب بعض منتجات حليب الأطفال "نستله"
علوم الدار
"الإمارات للدواء" تعلن سحب بعض منتجات حليب الأطفال "نستله"
8 يناير 2026
مشاركة واسعة في «زراعة 20 ألف شجرة» في دبي
علوم الدار
مشاركة واسعة في «زراعة 20 ألف شجرة» في دبي
اليوم 23:10
روبيو يعلن خطة من ثلاث مراحل لفنزويلا
الأخبار العالمية
روبيو يعلن خطة من ثلاث مراحل لفنزويلا
اليوم 22:48
«الفجيرة للموارد الطبيعية» تناقش أجندة عملها في 2026
التعليم والمعرفة
«الفجيرة للموارد الطبيعية» تناقش أجندة عملها في 2026
اليوم 22:44
انطلاقة مثالية لـ «الأبيض الأولمبي» في كأس آسيا
الرياضة
انطلاقة مثالية لـ «الأبيض الأولمبي» في كأس آسيا
اليوم 22:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©