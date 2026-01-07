الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
تحذيرات من نقص حاد بالمستهلكات المخبرية في غزة

فلسطيني على كرسي متحرك وسط أنقاض مبانٍ سكنية دُمرت خلال الحرب في جباليا (رويترز)
8 يناير 2026 01:48

شعبان بلال، الاتحاد (غزة) 

حذرت وزارة الصحة في غزة، أمس، من تفاقم أزمة نقص المستهلكات المخبرية إلى مستويات وصفتها بالحرجة، مؤكدة أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على القدرة على تقديم الرعاية الطبية للمرضى. 
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن نحو %75 من مواد فحوص الكيمياء الطبية غير متوفرة، فيما وصلت أرصدة نحو 90 % من مستلزمات فحوصات وبنوك الدم إلى مستوى الصفر. 

أوضحت الصحة أن النقص أدى إلى توقف عدد من الفحوص الضرورية، من بينها الفحوص الخاصة بمرضى الغدد الصماء، والأورام، وزراعة الكلى، إضافة إلى فحوص أملاح الدم وصورة الدم الكاملة (CBC). 
وأضافت الصحة أن ما يقارب 72% من مستلزمات فحوص المزارع البكتيرية غير متوفرة حالياً، مشيرة إلى أن إدخال مواد المختبرات وبنوك الدم متوقف منذ عدة أشهر، ما ينذر بمزيد من التعقيدات في تشخيص الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية. وطالبت الصحة الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل تعزيز أرصدة المختبرات وبنوك الدم لتفادي تداعيات خطيرة على النظام الصحي في القطاع.
في غضون ذلك، شدد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، على أن الوضع الإنساني في غزة يشهد تدهوراً خطيراً وغير مسبوق، في ظل اتساع رقعة النزوح والانهيار شبه الكامل لمقومات الحياة الأساسية، موضحاً أن مئات الآلاف من أهالي القطاع يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية.
وذكر النمس، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن معاناة النازحين تتفاقم مع حلول فصل الشتاء، لا سيما أولئك الذين يعيشون في خيام مهترئة أو أماكن غير مهيأة تفتقر إلى وسائل التدفئة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض ويهدد حياة الأطفال وكبار السن.
وأشار إلى أن القطاع الصحي يعمل بأقل من طاقته، نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، إلى جانب الضغط الهائل على المستشفيات والطواقم الطبية المنهكة.

الوضع الكارثي 

الأمم المتحدة: خنق ممنهج لحقوق الفلسطينيين في الضفة
استئناف البحث عن جثة آخر رهينة إسرائيلي بالقطاع

أفاد النمس أن هذا الوضع الكارثي يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لتحمل المسؤوليات الإنسانية والقانونية، وضمان إدخال مساعدات كافية ومنتظمة من دون عوائق، ودعم القطاع الصحي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، قبل فوات الأوان. ومع نزوح أعداد كبيرة من سكان قطاع غزة إلى مناطق تفتقر للخدمات الأساسية، تفاقمت أزمة الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وارتفعت معدلات الفقر وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن.

فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
