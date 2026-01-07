الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس المجلس الأوروبي: جرينلاند ملك لشعبها

رئيس المجلس الأوروبي: جرينلاند ملك لشعبها
8 يناير 2026 01:01

أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع جرينلاند والدنمارك، في مواجهة المطالب الأميركية المتجددة بضم أكبر جزيرة في العالم. وقال كوستا خلال حفل افتتاح الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في العاصمة القبرصية، نيقوسيا: «بشأن جرينلاند، اسمحوا لي أن أكون واضحاً «جرينلاند ملك لشعبها».
وأضاف «لا يمكن تقرير أي شيء يخص الدنمارك أو جرينلاند دون مشاركتهما؛ فهما تحظيان بالدعم الكامل والتضامن المطلق من جانب الاتحاد الأوروبي».
وأشار كوستا إلى أن أوروبا تمثل ما هو أكثر من مجرد مفهوم جغرافي، واصفاً إياها بأنها «مجتمع تأسس على قيم مشتركة».
وتابع بالقول «إن قوتنا الجماعية ترتكز بالفعل على اقتصاد مزدهر وزيادة الاستثمار في قطاع الدفاع، لكنها تعتمد قبل كل شيء على مدى الثبات والاتساق الذي ندافع به عن تلك القيم».

 

