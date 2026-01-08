الأردن.. "الأرصاد الجوية" تحذر من طقس بارد وماطر

تشير التوقعات الجوية إلى تأثر المملكة الأردنية يوم غد الجمعة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وأجواء باردة وغائمة في مختلف المناطق.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، عن إدارة الأرصاد الجوية القول: "تبدأ الهطولات المطرية مع ساعات الصباح في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، قبل أن تمتد تدريجيا إلى معظم مناطق المملكة ومع ساعات العصر تعبر الجبهة الهوائية الباردة، حيث يشتد سقوط الأمطار، وتكون غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية، إضافة إلى مناطق الأغوار والبحر الميت، وقد تصحبها العواصف الرعدية وتساقط البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وارتفاع منسوب المياه".



وأضافت: "وتضعف شدة الهطولات خلال ساعات الليل المتأخرة، مع احتمال محدود لهطول زخات خفيفة ومتقطعة من الثلج الممزوج بالمطر على قمم جبال الشراة العالية، إضافة إلى تشكل الضباب في العديد من المناطق، خاصة المرتفعات الجبلية. كما تنشط الرياح الغربية إلى الشمالية الغربية، مع هبات قوية قد تصل سرعتها إلى ما بين 50 و65 كم/ساعة".

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية "تحذيرا عاليا من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة وشدة الهطول المطري، إضافة إلى خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية، واحتمال تدني الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار".

ودعت المواطنين إلى "عدم المجازفة بعبور مجاري السيول ومناطق تجمع مياه الأمطار، وارتداء الملابس الدافئة، والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، والانتباه لكبار السن والأطفال، والحذر من الانزلاق على الطرقات المبتلة، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير".

ويستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة بعد غد السبت، حيث يسود طقس بارد وغائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع بقاء فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الغربية، قبل أن تضعف فرص الهطول مساء، فيما تبقى الأجواء باردة ليلا مع احتمال تشكل الضباب.