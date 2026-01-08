الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حرائق غابات تجتاح أستراليا والسلطات تحذر

حريق مشتعل بالقرب من بلدة لونجوود، شمال فيكتوريا.
8 يناير 2026 13:35

اضطر سكان في ولاية فيكتوريا الأسترالية للإخلاء اليوم الخميس بسبب حرائق خارجة عن السيطرة في غابات وأحراش بالمنطقة دفعت السلطات إلى التحذير من أن الوضع ​قد يتفاقم بما يصل إلى حد تصنيف ‌خطر الحرائق عند درجة "كارثية" ​بحلول يوم غد الجمعة.
ويستعر حريقان ⁠كبيران ‌في منطقة غابات قرب بلدتي لونجوود ووالوا في ظل تجاوز درجات الحرارة لمستوى 40 درجة مئوية في بعض ⁠مناطق الولاية.
وقالت السلطات إن الحرائق تسببت في ⁠تدمير منشأتين على الأقل ومن المتوقع أن تستمر في الانتشار غدا الجمعة ​مع ارتفاع درجة الحرارة واشتداد الرياح.
وأتى الحريقان على عشرات الآلاف من الأفدنة وتسببا في تغيرات في الطقس وأخطرت السلطات السكان في عشرات البلدات ​في محيط المنطقة بأن عليهم ‍الإخلاء.
وقالت السلطات إن تصنيف خطر الحرائق قد يصل غدا إلى "كارثي" وهو أعلى مستوى، وأضافت أن الحريقين ‍يشكلان خطرا حقيقيا على الأرواح ⁠والممتلكات.
وتأتي حرائق الغابات ​وسط موجة حارة لافحة في جنوب أستراليا. وقال خبراء الأرصاد ​الجوية إن ظروف الطقس الراهنة تضاهي ‍ما شهدته المنطقة في 2019، عندما دمرت حرائق الغابات مساحات شاسعة من جنوب شرق أستراليا وأدت إلى مقتل 33 شخصا فيما أصبح يعرف ‌باسم الصيف الأسود.

المصدر: وكالات
