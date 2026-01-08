مزارعون يحتجون في باريس والحكومة تندد

الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

8 يناير 2026 18:29

دخل نحو مئة مزارع على متن جرارات إلى باريس الخميس قبل الفجر للاحتجاج خصوصاً على اتفاق التجارة الحرة المقترح بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور، في خطوة اعتبرتها الحكومة «غير مقبولة».
وقال برتراند فينتو، رئيس ثاني أكبر اتحاد زراعي في فرنسا، عبر إذاعة أوروبا1 «لقد أنجزت المهمة».
وكرر المطلب بعقد اجتماع مع رئيسي مجلسي البرلمان «حتى نتمكن من شرح أن البرلمانيين قد أسهموا في موت الزراعة الفرنسية على مدى السنوات الثلاثين الماضية».
لم تُرضِ التصريحات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الفرنسية وبروكسل، فضلاً عن الاجتماعات المتتالية مع الحكومة، اتحاد «التنسيق الريفي» المعروف بمواقفه المعارضة لاتفاق التبادل الحر المقترح بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور الأميركية اللاتينية.
كما يعارض الاتحاد طريقة إدارة الحكومة لانتشار مرض الجلد العقدي المعدي بين الأبقار، وهي مسألة أثارت احتجاجات مزارعين في بداية ديسمبر في جنوب غرب فرنسا.
وأكد فينتو على قناة «بي إف إم تي في» التلفزيونية «لم نتلق أي رد»، مندداً بمشكلة «فرنسية» تتعلق بالمعايير التقييدية المفرطة، ومكرراً اقتراح النقابة القريبة من اليمين المتطرف في الجنوب الغربي، بإلغاء الوكالات البيئية.
واجتمع ممثلون عن الاتحاد مع مسؤولين برلمانيين أمام قوس النصر، ثم أمام الجمعية الوطنية. كما اصطفت الجرارات أمام برج إيفل قبل الفجر، حاملة لافتات كُتب عليها «لا لميركوسور».
وتوجهت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون-بيفيه لفترة وجيزة للقاء المتظاهرين نحو الساعة 11,00 صباحاً (10,00 بتوقيت غرينتش)، حيث قوبلت بهتافات استهجان وإهانات من بعض الحاضرين الذين طالبوها بالاستقالة.

 

المصدر: د ب أ
فرنسا
