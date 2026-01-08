«الشيوخ الأميركي» يناقش مشروع قرار للحد من صلاحيات إعلان الحرب

تقدم مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الخميس بقرار من شأنه منع الرئيس دونالد ترامب من اتخاذ ​مزيد من الإجراءات العسكرية ضد ‌فنزويلا دون تفويض ​من الكونجرس، مما يمهد ⁠الطريق ‌لدراسة الأمر باستفاضة أكبر في المجلس المكون من 100 عضو.

وجاء التصويت على ⁠تدبير يتعلق بالإجراءات للمضي قدما ⁠في قرار سلطات الحرب بأغلبية 52 صوتا مقابل ​47 صوتاً، إذ صوتت حفنة من زملاء ترامب الجمهوريين مع جميع الأعضاء الديمقراطيين لصالح القرار.

ويأتي ​التصويت أيضا بعد ‍أيام من اعتقال القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في غارة عسكرية ‍مباغتة على العاصمة الفنزويلية ⁠كراكاس.

وعرقل الجمهوريون ​محاولتين سابقتين في مجلس الشيوخ العام الماضي ​بعدما كثفت الإدارة الأميركية ‍الضغط العسكري على فنزويلا بهجمات على قوارب في جنوب البحر الكاريبي منذ سبتمبر.