الجمعة 9 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

39 قتيلاً جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل جامبيا

أرشيفية
9 يناير 2026 01:15

بانجول (وكالات)

أخبار ذات صلة
مقتل 25 وفقدان 14 إثر غرق قارب في نيجيريا
عشرات المفقودين إثر غرق قارب مهاجرين قبالة غامبيا

قال مسؤولان حكوميان في جامبيا: إن عدد قتلى غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل البلاد ارتفع إلى 39، في وقت وصف فيه ناجون القارب بأنه كان مكتظاً ومتهالكاً. وأعلنت وزارة الدفاع الأسبوع الماضي مقتل 7 أشخاص، وقالت: ​إن أكثر من 200 ربما كانوا على متن القارب.
وقال ‌سيما لو، مسؤول العلاقات العامة في إدارة الهجرة ​في جامبيا، ومسؤول كبير في وزارة ⁠الدفاع: إن 112 شخصاً في الإجمال تم إنقاذهم حتى أمس الأول.
والطريق الذي يستخدمه المهاجرون من ⁠غرب أفريقيا لمحاولة الوصول إلى إسبانيا عبر جزر الكناري ⁠هو أحد أكثر المسارات خطورة في العالم. وقال الناجون الذين أجرت رويترز مقابلات معهم بعد خروجهم من المستشفى في ​جامبيا هذا الأسبوع: إن القارب كان متجهاً إلى أوروبا. وقال مسؤول في وزارة ​الدفاع: إن من بين 39 قتيلاً تم انتشال ‍24 جثة في جامبيا وانتشال 15 في السنغال. وأضاف المسؤول، أن المهاجرين الذين كانوا على متن القارب من جامبيا والسنغال وغينيا ومالي وساحل العاج وبوركينا فاسو وسيراليون. وقالت حكومة جامبيا: إنها اعترضت سبيل أكثر من ‌2700 كانوا يحاولون الهجرة في 2025.

جامبيا
غرق قارب
الهجرة غير الشرعية
الهجرة إلى أوروبا
الهجرة غير النظامية
الهجرة غير القانونية
أزمة الهجرة
آخر الأخبار
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
التعليم والمعرفة
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
اليوم 20:45
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
الرياضة
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
اليوم 20:16
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
اليوم 20:15
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
الرياضة
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
اليوم 20:11
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
الترفيه
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©