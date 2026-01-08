انقطاع الكهرباء والمياه عن مليون أسرة أوكرانية جراء ضربات روسية

كييف (وكالات)

أعلن وزير أوكراني، أمس، أن أكثر من مليون أسرة في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا، باتت محرومة من المياه والكهرباء، في ظل حرارة متدنية جداً، بعد ضربات روسية استهدفت البنى التحتية للطاقة.

وأفادت شركة الطاقة الأوكرانية «أوكرإنرغو»، أن البنى التحتية في منطقتي دنيبروبتروفسك وزابوريجيا في الجنوب، أصيبت بضربات مكثفة من طائرات مسيّرة روسية، ما أدى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي.

وأوضح نائب رئيس الوزراء لإعادة إعمار أوكرانيا، أوليكسي كوليبا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن «أعمال الإصلاح تتواصل في منطقة دنيبروبتروفسك، لإعادة توفير التدفئة والمياه لأكثر من مليون مشترك»، وأشار إلى أن «التيار الكهربائي أُعيد في منطقة زابوريجيا، ويستمر توفير التدفئة والمياه».

وأما شركة الطاقة «ديتيك»، فأكدت، أن «الكهرباء أُعيدت إلى جزء من البنى التحتية الحيوية في المنطقة في دنيبروبتروفسك»، وأضافت «سنبذل قصارى جهدنا لإعادة الكهرباء إلى المنازل».

وخلال الليل، أعلن حاكم دنيبروبتروفسك، فلاديسلاف غايفانينكو، أن «منشأة حيوية تغذي معظم أنحاء المنطقة بالكهرباء تعرّضت لأضرار جراء الضربات الروسية».