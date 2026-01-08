الجمعة 9 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انقطاع الكهرباء والمياه عن مليون أسرة أوكرانية جراء ضربات روسية

آثار معارك وقصف في منطقة دنيبروبتروفسك
9 يناير 2026 01:15

كييف (وكالات)

أخبار ذات صلة
روسيا تحذّر من نشر قوات غربية في أوكرانيا
الولايات المتحدة تنسحب من 66 منظمة دولية
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أعلن وزير أوكراني، أمس، أن أكثر من مليون أسرة في منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا، باتت محرومة من المياه والكهرباء، في ظل حرارة متدنية جداً، بعد ضربات روسية استهدفت البنى التحتية للطاقة.
وأفادت شركة الطاقة الأوكرانية «أوكرإنرغو»، أن البنى التحتية في منطقتي دنيبروبتروفسك وزابوريجيا في الجنوب، أصيبت بضربات مكثفة من طائرات مسيّرة روسية، ما أدى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي.
وأوضح نائب رئيس الوزراء لإعادة إعمار أوكرانيا، أوليكسي كوليبا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن «أعمال الإصلاح تتواصل في منطقة دنيبروبتروفسك، لإعادة توفير التدفئة والمياه لأكثر من مليون مشترك»، وأشار إلى أن «التيار الكهربائي أُعيد في منطقة زابوريجيا، ويستمر توفير التدفئة والمياه».
وأما شركة الطاقة «ديتيك»، فأكدت، أن «الكهرباء أُعيدت إلى جزء من البنى التحتية الحيوية في المنطقة في دنيبروبتروفسك»، وأضافت «سنبذل قصارى جهدنا لإعادة الكهرباء إلى المنازل».
وخلال الليل، أعلن حاكم دنيبروبتروفسك، فلاديسلاف غايفانينكو، أن «منشأة حيوية تغذي معظم أنحاء المنطقة بالكهرباء تعرّضت لأضرار جراء الضربات الروسية».

انقطاع الكهرباء
أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
دنيبروبتروفسك
آخر الأخبار
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
التعليم والمعرفة
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
اليوم 20:45
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
الرياضة
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
اليوم 20:16
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
اليوم 20:15
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
الرياضة
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
اليوم 20:11
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
الترفيه
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©