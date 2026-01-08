الجمعة 9 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس وحماية المدنيين بعد أحداث حلب

دخان يتصاعد جراء الاشتباكات في مدينة حلب
9 يناير 2026 01:15

بروكسل (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يوافق على اتفاق التجارة مع «ميركوسور»
سوريا.. عشرات القتلى والجرحى بقصف ومعارك في حلب

دعا الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى ضرورة ضبط النفس في أعقاب الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية «قسد» في مدينة حلب.
وأعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العانوني في تصريح للصحفيين بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن قلق التكتل البالغ إزاء أعمال العنف في مدينة حلب السورية.
وقال إن «الاتحاد يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحماية المدنيين والسعي إلى حل سلمي ودبلوماسي»، مشدداً على ضرورة تجنب التصعيد وحماية السكان المدنيين.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق عن زيارة مقررة هذا الأسبوع لرئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى العاصمة السورية دمشق لإجراء محادثات مع السلطات السورية.
وفي السياق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن القلق عقب وقوع هجمات في مدينة حلب.
 وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام: إن «الأمم المتحدة تجدد التأكيد على الالتزام الواضح الذي تتحمله جميع الأطراف بموجب القانون الدولي، الذي يحتم حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية».
 ونقل دوجاريك دعوة الأمم المتحدة لجميع الأطراف إلى تهدئة التصعيد على الفور وممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بمنع إلحاق مزيد من الضرر بالمدنيين.

الاتحاد الأوروبي
سوريا
الجيش السوري
قسد
قوات قسد
مدينة حلب
حلب
آخر الأخبار
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
التعليم والمعرفة
«أبوظبي للغة العربية» يقدم منحاً جديدة ضمن برنامج «أضواء على حقوق النشر 2025»
اليوم 20:45
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
الرياضة
روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف
اليوم 20:16
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
اليوم 20:15
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
الرياضة
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
اليوم 20:11
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
الترفيه
طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©