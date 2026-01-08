الجمعة 9 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الشيوخ الأميركي يقيّد سلطات ترامب في فنزويلا

الشيوخ الأميركي يقيّد سلطات ترامب في فنزويلا
9 يناير 2026 01:02

تقدم مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الخميس، بقرار من شأنه منع الرئيس دونالد ترامب من اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية ضد فنزويلا دون تفويض من الكونجرس.
وجاء التصويت على ‌تدبير يتعلق بالإجراءات للمضي قدما في ​قرار سلطات الحرب بأغلبية 52 ⁠صوتا ‌مقابل 47 صوتا، إذ صوت خمسة من زملاء ترامب الجمهوريين مع جميع الأعضاء الديمقراطيين لصالح القرار.
ولم يدل سناتور جمهوري بصوته.
ويأتي ⁠التصويت بعد اعتقال القوات الأميركية الرئيس ⁠الفنزويلي نيكولاس مادورو في غارة عسكرية مباغتة على العاصمة الفنزويلية كراكاس يوم السبت.
والتصويت انتصار مهم أيضا للمشرعين الذين يقولون إن الكونجرس، لا الرئيس، يجب أن يتمتع بسلطة إرسال ​قوات إلى الحرب، كما ‍هو منصوص عليه في الدستور.
ومع ذلك، يواجه القرار عقبات كبيرة قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
فحتى لو أقره مجلس الشيوخ، ‍يجب أن يقر مجلس النواب ⁠الذي يقوده الجمهوريون القرار ​أيضا وأن يحصل على أغلبية الثلثين في كل من مجلسي النواب ​والشيوخ لينجو من استخدم متوقع لحق ‍النقض (الفيتو) من ترامب.
وعرقل الجمهوريون محاولتين سابقتين في مجلس الشيوخ العام الماضي بعدما كثفت الإدارة الأميركية الضغط العسكري على فنزويلا بهجمات على قوارب في جنوب البحر الكاريبي ‌منذ سبتمبر.

المصدر: رويترز
