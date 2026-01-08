الجمعة 9 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند

الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند
9 يناير 2026 01:06

 رحبت الدنمارك بعقد اجتماع مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لمناقشة دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتجددة لوضع جزيرة جرينلاند الاستراتيجية والغنية بالمعادن الواقعة في القطب الشمالي تحت السيطرة الأميركية.
وقال وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن لقناة "دي آر" الدنماركية: "هذا هو الحوار الضروري، كما طلبته الحكومة مع حكومة جرينلاند".
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد صرح، أمس الأربعاء، بأن اجتماعا حول جرينلاند سيعقد الأسبوع المقبل، دون الكشف عن تفاصيل تتعلق بموعد الاجتماع أو مكانه أو المشاركين فيه.
وقال روبيو للصحفيين في مبنى الكابيتول (الكونجرس): "لست هنا للحديث عن الدنمارك أو التدخل العسكري.
سألتقي بهم الأسبوع المقبل، وسنجري تلك المحادثات معهم حينها".
وصرحت وزيرة خارجية جرينلاند، فيفيان موتزفيلدت لقناة "دي آر" قائلة : "لا شيء  سيتقرر بخصوص جرينلاند بدون جرينلاند.
بالطبع سنكون حاضرين. ونحن من طلبنا عقد الاجتماع".

