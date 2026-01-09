السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

حرائق غابات تجتاح جنوب أستراليا والسلطات تحذر من ظروف "كارثية"

حرائق غابات تجتاح جنوب أستراليا والسلطات تحذر من ظروف "كارثية"
9 يناير 2026 13:19

اجتاحب حرائق حرجية مساحات شاسعة في جنوب شرق أستراليا، والتهمت النيران منازل ومساحات كبيرة من الغابات اليوم.

وأفادت أجهزة الإطفاء، أن الرياح الحارة ساهمت في تأجيج الظروف المناخية القاسية في المناطق الريفية الجافة.

وشهدت المنطقة موجة حرّ تجاوزت فيها الحرارة 40 درجة مئوية، مما أدى إلى أخطر ظروف جوية مهيِئة لاندلاع الحرائق الحرجية منذ تلك التي اندلعت خلال ما عُرِف بـ"الصيف الأسود" بين عامَي 2019 و2020.

وطُلِب من سكان عشرات القرى الريفية في ولاية فيكتوريا إلى إخلاء منازلهم فوراً، بينما لا يزال ثلاثة أشخاص بينهم طفل، في عداد المفقودين داخل إحدى أخطر مناطق الحرائق في الولاية.

وحذر مفوض إدارة الطوارئ تيم ويبوش السكان قائلاً "إذا لم تغادروا الآن، فقد تفقدون حياتكم".

المصدر: وام
حرائق
حرائق الغابات
