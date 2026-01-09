السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العاصفة "جورتي" تحرم 380 ألف منزل بفرنسا من الكهرباء

العاصفة "جورتي" تحرم 380 ألف منزل بفرنسا من الكهرباء
9 يناير 2026 16:10

انقطعت الكهرباء عن قرابة 380 ألف منزل في فرنسا بعد أن اجتاحت العاصفة "جورتي" شمال غربي البلاد خلال الليل، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 200 كيلومتر في الساعة.

 

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن ستة أشخاص تعرضوا لإصابات طفيفة، نتيجة سقوط الأشجار والاضطرابات المصاحبة للعاصفة .

 

وفي بريتاني، وهي شبه جزيرة تمتد في المحيط الأطلسي، ضربت أمواج يتراوح ارتفاعها بين 10 و13 مترًا بعض المناطق الساحلية.

 

أخبار ذات صلة
العواصف تعطل النقل وتحرم مئات الآلاف من الكهرباء شمال أوروبا
الأردن.. "الأرصاد الجوية" تحذر من طقس بارد وماطر

وفي شمال فرنسا، لا يتوقع تسيير أي قطارات اليوم، مع استثناءات محدودة، فيما يتوقع استئناف خدمات السكك الحديدية في نورماندي وبريتاني بعد الظهر، وشهدت منطقة باريس الكبرى اضطرابات، إضافة إلى منطقتي الألزاس واللورين ، ولا تزال المدارس مغلقة في منطقتي مانش وسين-ماريتيم.

 

وكانت السُلطات الفرنسية قد أصدرت تحذيرات عاجلة بشأن مخاطر العاصفة وحثت المواطنين على البقاء داخل منازلهم قدر الإمكان.

المصدر: وام
الرياح
الكهرباء
آخر الأخبار
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
الرياضة
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
اليوم 12:30
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
الرياضة
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
اليوم 12:02
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
الرياضة
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
اليوم 11:59
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
الرياضة
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
اليوم 11:57
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
الرياضة
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©