العاصفة "جورتي" تحرم 380 ألف منزل بفرنسا من الكهرباء

انقطعت الكهرباء عن قرابة 380 ألف منزل في فرنسا بعد أن اجتاحت العاصفة "جورتي" شمال غربي البلاد خلال الليل، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 200 كيلومتر في الساعة.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن ستة أشخاص تعرضوا لإصابات طفيفة، نتيجة سقوط الأشجار والاضطرابات المصاحبة للعاصفة .

وفي بريتاني، وهي شبه جزيرة تمتد في المحيط الأطلسي، ضربت أمواج يتراوح ارتفاعها بين 10 و13 مترًا بعض المناطق الساحلية.

وفي شمال فرنسا، لا يتوقع تسيير أي قطارات اليوم، مع استثناءات محدودة، فيما يتوقع استئناف خدمات السكك الحديدية في نورماندي وبريتاني بعد الظهر، وشهدت منطقة باريس الكبرى اضطرابات، إضافة إلى منطقتي الألزاس واللورين ، ولا تزال المدارس مغلقة في منطقتي مانش وسين-ماريتيم.

وكانت السُلطات الفرنسية قد أصدرت تحذيرات عاجلة بشأن مخاطر العاصفة وحثت المواطنين على البقاء داخل منازلهم قدر الإمكان.