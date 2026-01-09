السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إيطاليا تعارض أي محاولة أميركية للسيطرة على جرينلاند

إيطاليا تعارض أي محاولة أميركية للسيطرة على جرينلاند
9 يناير 2026 18:17

أعربت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني اليوم الجمعة عن معارضتها لأي محاولة من قبل أميركا للسيطرة على جرينلاند. وقالت ميلوني للصحفيين اليوم الجمعة خلال مؤتمرها الصحفي السنوي «لن نوافق على أي عمل عسكري أميركي ضد جرينلاند.
لن يكون ذلك في مصلحة أحد ولا حتى أميركا، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.
وأثارت التهديدات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن احتمال الاستيلاء على جرينلاند، وهي منطقة دنماركية شبه مستقلة، قلق المسؤولين في جميع أنحاء أوروبا، مما أثار انتقادات من دول من بينها فرنسا. 

أخبار ذات صلة
الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند
رئيس المجلس الأوروبي: جرينلاند ملك لشعبها
المصدر: د ب أ
جورجيا ميلوني
جرينلاند
آخر الأخبار
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
الرياضة
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
اليوم 12:30
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
الرياضة
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
اليوم 12:02
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
الرياضة
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
اليوم 11:59
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
الرياضة
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
اليوم 11:57
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
الرياضة
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©