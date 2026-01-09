إيطاليا تعارض أي محاولة أميركية للسيطرة على جرينلاند

أعربت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني اليوم الجمعة عن معارضتها لأي محاولة من قبل أميركا للسيطرة على جرينلاند. وقالت ميلوني للصحفيين اليوم الجمعة خلال مؤتمرها الصحفي السنوي «لن نوافق على أي عمل عسكري أميركي ضد جرينلاند.

لن يكون ذلك في مصلحة أحد ولا حتى أميركا، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأثارت التهديدات التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن احتمال الاستيلاء على جرينلاند، وهي منطقة دنماركية شبه مستقلة، قلق المسؤولين في جميع أنحاء أوروبا، مما أثار انتقادات من دول من بينها فرنسا.