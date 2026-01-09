السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يوافق على اتفاق التجارة مع «ميركوسور»

الاتحاد الأوروبي يوافق على اتفاق التجارة مع «ميركوسور»
9 يناير 2026 18:22

وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، على المضي قدمًا في توقيع اتفاق التجارة الحرّة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل «ميركوسور» الذي يضم البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، بعد أكثر من 25 سنة من المفاوضات والمعوقات.
جاءت الموافقة بالأغلبية المؤهلة المطلوبة في اجتماع رؤساء الوفود الأوروبية في بروكسل، مما يمهد الطريق أمام المرحلة التالية من المصادقة الرسمية والتوقيع النهائي.
الاتفاق يعتبر الأكبر في تاريخ التجارة الأوروبية، ويهدف إلى إلغاء نحو 4 مليارات يورو من ر الرسوم الجمركية بين الكتلتين، وتوسيع نطاق الصادرات الأوروبية من السيارات والآلات والمشروبات، في حين سيفتح الأسواق الأوروبية أمام صادرات من أميركا الجنوبية تشمل لحوماً وسلعاً زراعية أخرى بشروط معينة.
رغم الموافقة، فإن القرار واجه معارضة جدية من بعض الدول الأعضاء، حيث أعربت فرنسا وبولندا وأيرلندا وأسبانيا عن تحفظات، خصوصاً بسبب مخاوف قطاع الزراعة الأوروبي من تدفق منتجات أرخص قد تضر بالمزارعين المحليين، ما دفع إلى تقديم تدابير وقائية إضافية داخل الاتفاق في محاولة لاحتواء هذه المخاوف.
ولا يعني القرار أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بشكل نهائي، وتتطلب الخطوة القادمة التوقيع الرسمي من قبل قادة الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور ثم المصادقة النهائية من البرلمان الأوروبي قبل أن يصبح سارياً.
وتؤكد بروكسل أن الاتفاق يعزز التنويع التجاري للاتحاد الأوروبي ويقلل اعتماده على بعض الأسواق الكبرى الأخرى ويعزز مكانته في سلاسل التوريد العالمية.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يعلن شراكة جديدة مع سوريا
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى ضبط النفس وحماية المدنيين بعد أحداث حلب
المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
الرياضة
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
اليوم 12:30
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
الرياضة
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
اليوم 12:02
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
الرياضة
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
اليوم 11:59
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
الرياضة
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
اليوم 11:57
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
الرياضة
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©