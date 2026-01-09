الاتحاد الأوروبي يوافق على اتفاق التجارة مع «ميركوسور»

وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، على المضي قدمًا في توقيع اتفاق التجارة الحرّة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل «ميركوسور» الذي يضم البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، بعد أكثر من 25 سنة من المفاوضات والمعوقات.

جاءت الموافقة بالأغلبية المؤهلة المطلوبة في اجتماع رؤساء الوفود الأوروبية في بروكسل، مما يمهد الطريق أمام المرحلة التالية من المصادقة الرسمية والتوقيع النهائي.

الاتفاق يعتبر الأكبر في تاريخ التجارة الأوروبية، ويهدف إلى إلغاء نحو 4 مليارات يورو من ر الرسوم الجمركية بين الكتلتين، وتوسيع نطاق الصادرات الأوروبية من السيارات والآلات والمشروبات، في حين سيفتح الأسواق الأوروبية أمام صادرات من أميركا الجنوبية تشمل لحوماً وسلعاً زراعية أخرى بشروط معينة.

رغم الموافقة، فإن القرار واجه معارضة جدية من بعض الدول الأعضاء، حيث أعربت فرنسا وبولندا وأيرلندا وأسبانيا عن تحفظات، خصوصاً بسبب مخاوف قطاع الزراعة الأوروبي من تدفق منتجات أرخص قد تضر بالمزارعين المحليين، ما دفع إلى تقديم تدابير وقائية إضافية داخل الاتفاق في محاولة لاحتواء هذه المخاوف.

ولا يعني القرار أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ بشكل نهائي، وتتطلب الخطوة القادمة التوقيع الرسمي من قبل قادة الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور ثم المصادقة النهائية من البرلمان الأوروبي قبل أن يصبح سارياً.

وتؤكد بروكسل أن الاتفاق يعزز التنويع التجاري للاتحاد الأوروبي ويقلل اعتماده على بعض الأسواق الكبرى الأخرى ويعزز مكانته في سلاسل التوريد العالمية.