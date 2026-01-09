انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات جوية في بريطانيا بسبب إعصار «غوريتي»

لندن (وكالات)

تسبب إعصار «غوريتي» الذي يضرب أجزاء واسعة من المملكة المتحدة، أمس، في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل إلى جانب اضطراب حركة النقل بالقطارات مع تسجيل سرعة رياح بلغت نحو 160 كيلو متراً في الساعة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية، في بيان، أن الإعصار جلب معه أمطاراً غزيرة، لا سيما في مناطق الجنوب الغربي، في حين شهدت مناطق شمالية تساقطاً كثيفاً للثلوج.

وأوضحت أن التحذير الجوي من الدرجة الأولى، رُفِع صباح أمس، غير أنه جرى إصدار تحذير جديد من الدرجة الثانية يشمل يومي السبت وغداً الأحد، ويغطي مساحات واسعة من إنجلترا وأسكتلندا وويلز، وبدرجة أقل إيرلندا الشمالية.