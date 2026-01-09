الجيش السوري يفتح ممراً إنسانياً في «الشيخ مقصود»

دمشق (الاتحاد)

أعلن الجيش السوري، أمس، فتح ممر إنساني لخروج أهالي حي الشيخ مقصود في حلب إلى بقية أحياء المدينة شمالي البلاد، داعياً عناصر قوات سوريا الديمقراطية «قسد» إلى إلقاء السلاح.

وقالت هيئة العمليات في الجيش السوري، لوكالة أنباء «سانا» الرسمية: «نهيب بأهلنا في حي الشيخ مقصود المسارعة بالخروج إلى أحياء مدينة حلب عبر ممر العوارض، كما ندعو عناصر تنظيم قسد إلى إلقاء السلاح، وسنعمل على تأمينهم».

في غضون ذلك، حدّد الجيش مواقع قال إنه سيتم استهدافها ضمن حي الشيخ مقصود حوّلها «قسد» إلى مقرات ومرابض عسكرية ومنطلق لعملياته ضد أحياء حلب، وفق «الإخبارية السورية».

وفي الوقت نفسه، أفاد التلفزيون السوري الرسمي نقلاً عن مصدر عسكري بأن قوات «قسد» استهدفت عدة مواقع مدنية وأمنية بمدينة حلب، مستخدمة طائرات مسيّرة.