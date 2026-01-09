مصر: نرفض أي ممارسات تقوض وحدة الأراضي الفلسطينية

القاهرة (الاتحاد)

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمس، على رفض بلاده أي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو تقسيم قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزير عبد العاطي ومفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط دوبرافكا سويتشا في إطار التنسيق والتشاور المستمرين لتعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضح البيان أن الوزير عبد العاطي أطلع المسؤولة الأوروبية على مستجدات الأوضاع إزاء الملفات الإقليمية المختلفة والجهود المصرية لخفض التصعيد في المنطقة.

وفيما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة، استعرض عبد العاطي الجهود المصرية لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشدداً على أهمية الانتقال إلى ترتيبات المرحلة التالية بما يشمل الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشؤون اليومية لسكان القطاع وتشكيل قوة الاستقرار الدولية. كما استعرض عبد العاطي الجهود المبذولة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بالكميات اللازمة وتهيئة البيئة اللازمة لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.