السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر: نرفض أي ممارسات تقوض وحدة الأراضي الفلسطينية

عمارات ومساكن مدمرة في قطاع غزة
10 يناير 2026 01:02

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
14 قتيلاً بقصف إسرائيلي على خيام النازحين ومراكز إيواء في غزة
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: انهيار شبه كامل يواجه النظام الصحي في غزة

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمس، على رفض بلاده أي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو تقسيم قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزير عبد العاطي ومفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط دوبرافكا سويتشا في إطار التنسيق والتشاور المستمرين لتعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح البيان أن الوزير عبد العاطي أطلع المسؤولة الأوروبية على مستجدات الأوضاع إزاء الملفات الإقليمية المختلفة والجهود المصرية لخفض التصعيد في المنطقة.
وفيما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة، استعرض عبد العاطي الجهود المصرية لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشدداً على أهمية الانتقال إلى ترتيبات المرحلة التالية بما يشمل الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشؤون اليومية لسكان القطاع وتشكيل قوة الاستقرار الدولية. كما استعرض عبد العاطي الجهود المبذولة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بالكميات اللازمة وتهيئة البيئة اللازمة لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

مصر
فلسطين
الأراضي الفلسطينية
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
إسرائيل
أهالي غزة
سكان غزة
وزير الخارجية المصري
وزارة الخارجية المصرية
بدر عبد العاطي
خطة ترامب
اتفاق غزة
آخر الأخبار
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
الرياضة
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
اليوم 12:30
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
الرياضة
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
اليوم 12:02
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
الرياضة
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
اليوم 11:59
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
الرياضة
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
اليوم 11:57
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
الرياضة
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©