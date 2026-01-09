السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مستوطنون متطرفون يحرقون مدرسة و5 مركبات في نابلس

تصاعد الدخان من أراضٍ زراعية أحرقها المستوطنون في نابلس - أرشيفية
10 يناير 2026 01:03

رام الله (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
14 قتيلاً بقصف إسرائيلي على خيام النازحين ومراكز إيواء في غزة
«الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: انهيار شبه كامل يواجه النظام الصحي في غزة

أحرق مستوطنون متطرفون، فجر أمس، غرفة صفية في مدرسة و5 مركبات بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود، بأن المستوطنين هاجموا مدرسة «جالود الثانوية» جنوبي مدينة نابلس، وأضرموا النار داخل غرفة صفية، وكتبوا شعارات عنصرية باللغة العبرية على جدرانها.
وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين تسللوا إلى المدرسة في ساعات الفجر الأولى ونفذوا الاعتداء وألحقوا بمرافقها أضراراً مادية. وفي بيان، ندد مدير عام التربية والتعليم في جنوب نابلس، سامر الجمل، بالاعتداء، واعتبره استهدافاً للعملية التعليمية وحق الطلبة في التعليم الآمن. وطالب الجمل بتدخل دولي عاجل لوقف اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بحق المدارس. وتتعرض مدرسة «جالود الثانوية» لاعتداءات متكررة من مستوطنين مع تصاعد هجماتهم على القرى جنوب نابلس.
وفي السياق، أضرم مستوطنون متطرفون النار في 5 مركبات بقرية «بزاريا» شمالي نابلس. وقال شهود عيان إن المستوطنين هاجموا القرية فجراً وأحرقوا مركبات لفلسطينيين، ما أدى لاحتراقها بالكامل. وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، فقد نفذ المستوطنون نحو 4 آلاف و723 اعتداء بالضفة الغربية، خلال 2025، أسفرت عن مقتل 14 فلسطينياً، وتهجير 13 تجمعاً بدوياً تضم 1090 شخصاً.

نابلس
إسرائيل
فلسطين
مستوطنون إسرائيليون
المستوطنون الإسرائيليون
الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
مدينة نابلس
آخر الأخبار
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
الرياضة
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
اليوم 12:30
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
الرياضة
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
اليوم 12:02
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
الرياضة
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
اليوم 11:59
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
الرياضة
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
اليوم 11:57
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
الرياضة
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©