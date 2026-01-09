14 قتيلاً بقصف إسرائيلي على خيام النازحين ومراكز إيواء في غزة

حسن الورفلي (غزة)

أعلنت السلطات الصحية في غزة، أمس، مقتل 14 فلسطينياً بينهم أطفال في عدوان إسرائيلي جديد استهدف خياماً لنازحين ومراكز إيواء، يأتي هذا في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تشكيل «مجلس السلام» المنوط به الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وقالت السلطات الصحية في تصريح صحفي، إن إجمالي الضحايا الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 14 قتيلاً و17 مصاباً.

وأضافت أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الضحايا الذين سقطوا منذ إيقاف إطلاق النار في القطاع في الـ 11 من أكتوبر الماضي ارتفع إلى 439 قتيلاً و1223 مصاباً.

وتركزت هجمات الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية على خيام للنازحين في مدينة خان يونس، كما استهدفت منازل في دير البلح ومخيم النصيرات وسط القطاع. وشملت الغارات الإسرائيلية أيضاً مركزي إيواء في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا إلى جانب استهداف متاجر وورش صناعية بمدينة غزة ما مخلف دماراً واسعاً في أماكن الاستهدافات ومحيطها.

وما يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي من القطاع، وأجزاء واسعة من شمال غزة، مواصلاً احتلال قرابة 50% من مساحة القطاع.

سياسياً، التقى نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة السابق للشرق الأوسط المتوقع أن يشارك في قيادة مجلس دونالد ترامب للسلام من أجل غزة بمسؤول كبير في السلطة الفلسطينية أمس، في الوقت الذي يمضي فيه الرئيس الأميركي قدماً في خطته لمستقبل القطاع.

وقال مسؤول أميركي، إن من المتوقع أن يعلن ​ترامب عن تشكيل المجلس هذا الشهر، وربما في الأسبوع المقبل.

ويُقدم المجلس على أنه جزء من حكومة ‌انتقالية، ويُعد مكوناً رئيساً في خطة ترامب المرحلية لوقف الحرب بين إسرائيل وحماس.

غير أن المرحلة الأولى من خطة ترامب، التي تضمنت وقفاً لإطلاق النار واتفاقاً ⁠لإطلاق سراح ‌الرهائن مقابل معتقلين ومحتجزين فلسطينيين، تعرضت لأزمات بسبب عدة أمور، منها ضربات جوية إسرائيلية في غزة أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، ورفض حماس نزع سلاحها، وتأخر إسرائيل في إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، إنه التقى في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة أمس، ملادينوف الذي من المتوقع أن يمثل مجلس السلام ميدانياً على الأرض.

وأضاف الشيخ في منشور على ​منصة «إكس» أنهما «ناقشا الأوضاع في قطاع غزة، وسبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، وآليات تنفيذ خطة الرئيس الأميركي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803».