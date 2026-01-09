عواصف في شمال أوروبا تحرم مئات الآلاف من الكهرباء

السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
10 يناير 2026 00:13

اجتاحت رياح عاتية وعواصف شمال أوروبا الجمعة، ما سبب فوضى في قطاع النقل، وأدى لإغلاق مدارس، وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف في أجواء متجمدة، وإلغاء مباراتين في الدوري الألماني لكرة القدم.
أُلغيت نحو 50 رحلة جوية في مطار هيثرو بلندن، ما أثر على آلاف المسافرين، مع تعطل حركة السفر الجوي في أنحاء أوروبا من جمهورية التشيك إلى موسكو حيث تم إلغاء أكثر من 300 رحلة في أربعة مطارات تخدم العاصمة الروسية.
وحث خبراء الأرصاد الجوية من بريطانيا إلى ألمانيا السكان على المكوث في منازلهم وأصدروا تحذيرات جوية، منها إنذار أحمر نادر من الرياح في جزر سيلي البريطانية وفي كورنوال في جنوب غرب إنجلترا حيث تم إلغاء جميع رحلات القطار الجمعة.
كما ظل نحو 50 ألف منزل في بريطانيا من دون كهرباء حتى بعد الظهر، بحسب مزود الطاقة «ناشونال غريد»، بعد أن جلبت العاصفة «غوريتي» رياحاً قوية وثلوجاً كثيفة غطت أجزاء من البلاد ليلا.
ولا تزال أكثر من 250 مدرسة مغلقة في أنحاء اسكتلندا.
في فرنسا، قطعت «غوريتي» الكهرباء عن حوالى 320 ألف منزل، معظمها في منطقة النورماندي في شمال البلاد، حسبما ذكرت شركة «إينيديس» لتزويد الطاقة.
وقالت السلطات، إنه تم تسجيل رياح تصل سرعتها إلى 213 كيلومتراً في الساعة ليلا في منطقة المانش في شمال غرب فرنسا.
وأوضحت السلطات أن الرياح اقتلعت أشجارا، وقد سقطت واحدة على الأقل على منزل في منطقة سين ماريتيم الفرنسية، من دون وقوع إصابات.
واجتاحت رياح عاتية تصل سرعتها إلى 160 كيلومتراً في الساعة إنجلترا وويلز، فيما حذّرت وكالة الأرصاد الجوية من «أمواج هائلة» تتسبب في «ظروف خطيرة في المناطق الساحلية».
كما أصدرت تحذيرا برتقاليا من تساقط الثلوج في ويلز ووسط إنجلترا وأجزاء من شمال إنجلترا، متوقعة تساقط ثلوج يصل سمكها إلى 30 سنتيمترا في بعض المناطق.

 

المصدر: آ ف ب
