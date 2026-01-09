فرنسا تغلق محطة الطاقة النووية بسبب عاصفة

أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية المملوكة للدولة "إلكتريسيتي دو فرانس"، اليوم الجمعة، إغلاق محطة فلامانفيل للطاقة النووية الواقعة على القنال الإنجليزي بسبب عاصفة قوية.

وقالت شركة الكهرباء الفرنسية إنه تم إغلاق محطة فلامانفيل خلال الليل، وصدرت تعليمات للموظفين غير الضروريين للعمل من المنزل.

وأضافت الشركة أن الموظفين الأساسيين سيبقون في المحطة الواقعة شمال غربي فرنسا. وقالت الهيئة الفرنسية للسلامة النووية والحماية من الإشعاع إنها شكلت بعد ظهر اليوم الجمعة خلية إدارة أزمة كإجراء احترازي لمراقبة الوضع ومراجعة الإجراءات التي اتخذتها الشركة المشغلة للمحطة. وأوضحت الهيئة أنها على اتصال بشركة الكهرباء الفرنسية وبالفرق الميدانية، مضيفة أن الإغلاق لا يشكل أي خطر على الجمهور أو البيئة.

وهبت رياح بلغت سرعتها 213 كيلومتراً في الساعة خلال ليلة الخميس إلى الجمعة على طول القنال الإنجليزي، مما أدى إلى سقوط الأشجار واقتلاع أسطح المباني وتعطيل حركة النقل بشكل كبير.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات.