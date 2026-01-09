السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اتفاق 3 أحزاب على تشكيل حكومة أقلية في هولندا

اتفاق 3 أحزاب على تشكيل حكومة أقلية في هولندا
10 يناير 2026 00:56

أعلنت ثلاثة أحزاب هولندية، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة أقلية بعد محادثات مطولة بدأت الشهر الماضي.
ومن المقرر أن يشكل حزب دي66 اليساري - الليبرالي، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 29 أكتوبر الماضي، ائتلافاً مع الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ والحزب الليبرالي اليميني (في في دي). ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاق الائتلاف الجديد قبل نهاية هذا الشهر.
وتحتل الأحزاب الثلاثة معاً 66 مقعداً فقط من أصل 150 في مجلس النواب، وستعتمد على أغلبية متغيرة لتمرير التشريعات، مع التركيز على ميزانية 2026 كأولوية.
وتوقع زعيم حزب دي66 روب جيتن، المنتظر أن يكون رئيس الوزراء المقبل، «عملاً شاقاً للحكومة الجديدة، لكننا نؤمن بقدرتنا على إنجازه». 

أخبار ذات صلة
هولندا: إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب الثلوج
المصدر: د ب أ
هولند
آخر الأخبار
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
الرياضة
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
اليوم 12:30
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
الرياضة
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
اليوم 12:02
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
الرياضة
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
اليوم 11:59
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
الرياضة
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
اليوم 11:57
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
الرياضة
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©