اتفاق 3 أحزاب على تشكيل حكومة أقلية في هولندا

أعلنت ثلاثة أحزاب هولندية، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة أقلية بعد محادثات مطولة بدأت الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يشكل حزب دي66 اليساري - الليبرالي، الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 29 أكتوبر الماضي، ائتلافاً مع الحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ والحزب الليبرالي اليميني (في في دي). ومن المقرر أن يتم توقيع اتفاق الائتلاف الجديد قبل نهاية هذا الشهر.

وتحتل الأحزاب الثلاثة معاً 66 مقعداً فقط من أصل 150 في مجلس النواب، وستعتمد على أغلبية متغيرة لتمرير التشريعات، مع التركيز على ميزانية 2026 كأولوية.

وتوقع زعيم حزب دي66 روب جيتن، المنتظر أن يكون رئيس الوزراء المقبل، «عملاً شاقاً للحكومة الجديدة، لكننا نؤمن بقدرتنا على إنجازه».