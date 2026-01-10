الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

حرائق الغابات الأسترالية تدمر منازل وتقطع الكهرباء عن عشرات الآلاف

10 يناير 2026 08:33

واصل الآلاف من رجال الإطفاء جهودهم الحثيثة في ولاية فيكتوريا الأسترالية للسيطرة على حرائق الغابات التي دمرت المنازل وقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف وأحرقت مساحات شاسعة من الغابات.

وقالت السلطات صباح اليوم السبت إن الحرائق، التي اندلعت معظمها في منتصف الأسبوع وسط ​موجة حر شديدة في جنوب شرق أستراليا، أتت على أكثر ‌من 300 ألف هكتار من ​الغابات، مضيفة أن 10 حرائق كبيرة لا تزال مشتعلة على ⁠مستوى ‌الولاية.
وأضافت السلطات أن أكثر من 130 مبنى، من بينها منازل ، قد دُمرت وأن الكهرباء انقطعت عن حوالي 38 ألف مسكن وشركة بسبب الحرائق. ووصفت السلطات الحرائق بأنها الأسوأ التي تجتاح ⁠الولاية منذ حرائق الصيف الأسود التي اندلعت في الفترة ⁠من 2019 إلى 2020.

وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا جاسينتا آلان إن ​الآلاف من رجال الإطفاء يعملون في الميدان لاحتواء الحرائق.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية تحذيراً من موجة حارة اليوم السبت في أجزاء كبيرة من ولاية فيكتوريا، في حين صدرت تحذيرات من أحوال جوية ‌مواتية للحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة وإقليم العاصمة الأسترالية.

المصدر: وكالات
