تأكيد أردني - أميركي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في حلب

عمّان (الاتحاد)



أكد الأردن والولايات المتحدة دعمهما جهود الانسحاب السلمي لعناصر «قسد» من مدينة حلب من ناحية، وإنهاء الأزمة في محافظة السويداء من ناحية أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية أيمن الصفدي مبعوث واشنطن إلى سوريا توماس باراك بالعاصمة عمان، وفق بيان للخارجية الأردنية، أمس.

وذكر البيان أن «الصفدي وباراك بحثا مستجدات الأوضاع في سوريا في سياق التعاون والتنسيق المستمرين لدعم الحكومة السورية في جهودها ضمان أمن سوريا وسيادتها ووحدتها واستقرارها وحقوق كل مواطنيها وسلامتهم».

كما بحثا التطورات في حلب، وأكدا التزام المملكة والولايات المتحدة دعم الجهود المُستهدِفة تثبيت وقف إطلاق النار، والانسحاب السلمي لمسلحي «قسد» من حلب، وضمان أمن وسلامة جميع المدنيين.

كما دعا الصفدي وباراك إلى «ضرورة التنفيذ الفوري لاتفاق 10 مارس 2025، والذي سبق أن التزمت به الحكومة السورية وقوات قسد».

وأكد الصفدي وباراك «استمرار العمل المشترك على تطبيق خارطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا»، التي أقرت في سوريا بتاريخ 16 سبتمبر 2025، والتي أكدت ضرورة حل الأزمة في السويداء، وفق البيان.