الأمم المتحدة: 53 لاجئاً كونجولياً لقوا حتفهم في بوروندي

كينشاسا (وكالات)



قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن أكثر من 50 لاجئاً فارين من القتال في شرق ​جمهورية الكونجو الديمقراطية لقوا حتفهم في بوروندي ‌المجاورة. وأضافت أن من بين إجمالي ​53 حالة وفاة مسجلة، ⁠توفي ‌25 شخصاً بسبب تفشي الكوليرا، بينما توفي 6 آخرون بسبب فقر الدم ومضاعفات أخرى تتعلق بسوء التغذية.

وذكرت الأمم المتحدة ⁠أنها تعمل مع وزارة الصحة وشركاء ⁠آخرين للتحقيق في سبب الوفيات الأخرى.

وأضافت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ​أن أكثر من 100 ألف كونجولي لجؤوا إلى بوروندي منذ اشتداد القتال بالقرب من الحدود في أوائل ديسمبر وسيطرة المتمردين على ​بلدة أوفيرا.⁠