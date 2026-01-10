الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: 53 لاجئاً كونجولياً لقوا حتفهم في بوروندي

الأمم المتحدة: 53 لاجئاً كونجولياً لقوا حتفهم في بوروندي
11 يناير 2026 01:46

كينشاسا (وكالات)

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن أكثر من 50 لاجئاً فارين من القتال في شرق ​جمهورية الكونجو الديمقراطية لقوا حتفهم في بوروندي ‌المجاورة. وأضافت أن من بين إجمالي ​53 حالة وفاة مسجلة، ⁠توفي ‌25 شخصاً بسبب تفشي الكوليرا، بينما توفي 6 آخرون بسبب فقر الدم ومضاعفات أخرى تتعلق بسوء التغذية.
وذكرت الأمم المتحدة ⁠أنها تعمل مع وزارة الصحة وشركاء ⁠آخرين للتحقيق في سبب الوفيات الأخرى.
وأضافت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ​أن أكثر من 100 ألف كونجولي لجؤوا إلى بوروندي منذ اشتداد القتال بالقرب من الحدود في أوائل ديسمبر وسيطرة المتمردين على ​بلدة أوفيرا.⁠

أخبار ذات صلة
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ«الاتحاد»: أطفال السودان يدفعون تكلفة إنسانية باهظة للنزاع
«أونروا»: حماية أطفال غزة أولوية «لا تحتمل التأجيل»
سوء التغذية
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
اللاجئين
جمهورية الكونجو الديمقراطية
بوروندي
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
الهلال الأحمر الإماراتي يدشن المرحلة الأخيرة لمشروع المنازل للمتضررين من الفيضانات في ماليزيا
علوم الدار
الهلال الأحمر الإماراتي يدشن المرحلة الأخيرة لمشروع المنازل للمتضررين من الفيضانات في ماليزيا
اليوم 21:10
الخطيب يخضع لفحوص طبية في فرنسا
الرياضة
الخطيب يخضع لفحوص طبية في فرنسا
اليوم 21:01
أوكرانيا تستهدف منصات حفر نفط روسية في بحر قزوين
الأخبار العالمية
أوكرانيا تستهدف منصات حفر نفط روسية في بحر قزوين
اليوم 20:41
محمد القرقاوي: قمة المليار متابع رسخت موقعها أكبر تجمع عالمي لصناع المحتوى
علوم الدار
محمد القرقاوي: قمة المليار متابع رسخت موقعها أكبر تجمع عالمي لصناع المحتوى
اليوم 20:39
قمة المليار متابع: الذكاء الاصطناعي شريك في التعليم
علوم الدار
قمة المليار متابع: الذكاء الاصطناعي شريك في التعليم
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©