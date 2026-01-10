الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

باكستان.. مقتل 11 مسلحاً في عمليتين أمنيتين شمالي البلاد

جنود من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
11 يناير 2026 01:46

إسلام آباد (وكالات)

أعلن الجيش الباكستاني، أمس، مقتل 11 مسلحاً على الأقل في عمليتين أمنيتين نفذتهما قوات الأمن في إقليم «خيبر بختونخوا» شمال غربي البلاد والمحاذي للحدود الأفغانية.
وذكرت إدارة العلاقات العامة التابعة للجيش الباكستاني في بيان صحفي، أن «قوات الأمن نفذت العملية الأولى بناء على معلومات استخباراتية حول وجود مسلحين في منطقة وزيرستان الشمالية، وأسفرت المواجهات العنيفة وتبادل إطلاق النار مع المسلحين عن قتل 6 منهم».
وأضاف البيان: أن «قوات الأمن نفذت عملية أخرى مشتركة مع الشرطة في منطقة كرم القبلية بذات الإقليم، أدت إلى قتل 5 مسلحين، كما تم ضبط كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة القتلى الذين يعتقد تورطهم في أنشطة إرهابية استهدفت القوات الأمنية ومدنيين».
وأشار الجيش إلى «استمرار عمليات التطهير في المنطقة لضمان القضاء على أي مخابئ متبقية»، مؤكداً مواصلة الحملة الأمنية الشاملة لاجتثاث الإرهاب.

