الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لبنان: فرض هيبة الدولة سبيل استعادة الثقة عربياً ودولياً

دخان يتصاعد من موقع غارة إسرائيلية استهدفت قمم جبل الريحانة في جنوب لبنان (أ ف ب)
11 يناير 2026 01:46

بيروت (الاتحاد)

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أمس، أن فرض هيبة الدولة يُعد السبيل الوحيد لإعادة بناء الثقة بين لبنان ومحيطه العربي والدولي.
 جاء ذلك، خلال لقاء جمع سلام بمفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، جرى خلاله البحث في آخر التطورات على الساحة اللبنانية.
 وخلال اللقاء، شدّد الرئيس سلام على أن «تصحيح صورة لبنان لا يكون إلا باستعادة الدولة سيادتها على أراضيها، أمنياً وسياسياً»، معرباً عن «ارتياحه لمسار العلاقات بين لبنان وأشقائه العرب وأصدقائه، والتي تسير من حسن إلى أحسن».
 وأكد أن حكومته «ملتزمة بيانها الوزاري، وحريصة على استكمال إنجازاتها والمحافظة عليها، بما يتيح للبنان التعافي والعودة إلى سابق عهده آمناً وسالماً ينعم برخاء العيش».
 كما أكد سلام «الثوابت الوطنية وأهمية تحصين الوحدة اللبنانية لمواجهة التحديات التي يمر بها لبنان، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي المستمر على أراضيه»، مشدداً على «ضرورة التصدي له دبلوماسياً من خلال الالتزام بالقرارات الدولية، واحترام الدستور، باعتبار ذلك المدخل الأساس للإصلاح والإنقاذ».
من جهته، شدد المفتي دريان على «أهمية وحدة الموقف الوطني الجامع واستيعاب جميع مكوّنات الشعب اللبناني، بما يرسّخ دعائم الوطن ويحقق مصلحة اللبنانيين كافة».
أمنياً، استهدفت مسيرة إسرائيلية أمس، حفاراً متوقفاً في حي «الطراش» جنوب غرب بلدة «ميس الجبل»، في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية.
وبموجب وقف إطلاق النار، كان يُفترض بإسرائيل أن تسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أبقت على وجودها في 5 مواقع تعتبرها استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

أخبار ذات صلة
هزة أرضية تضرب السواحل اللبنانية
«الفارس الشهم 3» تفتح باب التسجيل الفردي للمساعدات الإغاثية
نواف سلام
جنوب لبنان
لبنان
مجلس الوزراء اللبناني
إسرائيل
آخر الأخبار
الهلال الأحمر الإماراتي يدشن المرحلة الأخيرة لمشروع المنازل للمتضررين من الفيضانات في ماليزيا
علوم الدار
الهلال الأحمر الإماراتي يدشن المرحلة الأخيرة لمشروع المنازل للمتضررين من الفيضانات في ماليزيا
اليوم 21:10
الخطيب يخضع لفحوص طبية في فرنسا
الرياضة
الخطيب يخضع لفحوص طبية في فرنسا
اليوم 21:01
أوكرانيا تستهدف منصات حفر نفط روسية في بحر قزوين
الأخبار العالمية
أوكرانيا تستهدف منصات حفر نفط روسية في بحر قزوين
اليوم 20:41
محمد القرقاوي: قمة المليار متابع رسخت موقعها أكبر تجمع عالمي لصناع المحتوى
علوم الدار
محمد القرقاوي: قمة المليار متابع رسخت موقعها أكبر تجمع عالمي لصناع المحتوى
اليوم 20:39
قمة المليار متابع: الذكاء الاصطناعي شريك في التعليم
علوم الدار
قمة المليار متابع: الذكاء الاصطناعي شريك في التعليم
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©