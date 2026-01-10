الجيش ومستوطنون يقتحمون مناطق عدة بالضفة الغربية

القدس (الاتحاد)



اقتحم الجيش الإسرائيلي ومستوطنون، أمس، مناطق فلسطينية عدة في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات، كما طالت الاقتحامات قاعة أفراح عامة.

وقال تلفزيون فلسطين، إن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم العروب، شمال مدينة الخليل، دون أن يشير لوقوع إصابات أو اعتقالات. وفي البلدة القديمة من مدينة الخليل، ذكر التلفزيون أن مستوطنين اقتحموا حارة جابر، وحي الراس، في البلدة القديمة للخليل، وأدوا رقصات وغناء.

وأضاف التلفزيون الرسمي: أن الجيش اقتحم مدينة جنين ومحيطها، وداهم بناية سكنية في حي وادي عز الدين بالمدينة وفتشها.

ووسط الضفة، اقتحم منزلاً في قريتي عابود وبلعين، شمال غرب وغرب مدينة رام الله، وفق ذات المصدر. أما شرق القدس، فنشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها لاقتحام الجيش الإسرائيلي قاعة أفراح خلال عرس ببلدة العيزرية، دون أن يتحدث أي مصدر رسمي عن السبب أو وقوع إصابات.

وشمالي الضفة، قالت إذاعة صوت فلسطين، إن الجيش اقتحم قرية عصيرة القبلية، جنوب مدينة نابلس، دون مزيد من التفاصيل.

