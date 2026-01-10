«أونروا»: حماية أطفال غزة أولوية «لا تحتمل التأجيل»

غزة (الاتحاد)



أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن الأطفال في غزة يمرون بواحدة من أصعب المراحل الإنسانية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدة أن حمايتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية «أولوية إنسانية عاجلة لا تحتمل التأجيل».

وأوضحت «أونروا»، في بيان أمس، أن آلاف الأطفال يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة، بما في ذلك التدفئة الكافية والغذاء المناسب والرعاية الصحية، مشيرة إلى أن الظروف الحالية تحرمهم من التمتع بحقوقهم الأساسية التي تكفل لهم العيش بكرامة وأمان.

وأضافت: أن استمرار تعطل وصول الإمدادات الإنسانية، لا سيما المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء يزيد هشاشة الأوضاع الإنسانية، ويضاعف المخاطر التي تهدد صحة الأطفال وسلامتهم، خصوصاً مع انخفاض درجات الحرارة وتضرر البنية التحتية في عدد واسع من المناطق.

وشددت على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان تدفق المساعدات بانتظام ومن دون عوائق داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على توفير بيئة آمنة تتيح للأطفال في غزة فرصة العيش والنمو بعيداً عن آثار النزاع وتداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة.