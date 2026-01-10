الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية ميسيسيبي

مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية ميسيسيبي
11 يناير 2026 00:08

أكدت السلطات مقتل ستة أشخاص، من بينهم طفل، في حادث إطلاق نار جماعي في ولاية ميسيسيبي الأميركية.
وقال قائد شرطة مقاطعة كلاي، إيدي سكوت، إن الضحايا، وهم من أفراد عائلة المشتبه به، قتلوا في ثلاثة مواقع منفصلة مساء الجمعة، وكان من بين الضحايا طفل.
وأضاف سكوت في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "لا أعرف ما الدافع وراء إقدام شخص على قتل طفل يبلغ من العمر 7 سنوات".
وحدد نائب قائد الشرطة ستيفن وودروف هوية المشتبه به باسم داريكا إم مور.
ويواجه المشتبه به تهمة القتل من الدرجة الأولى التي قد تتحول إلى القتل العمد مع عقوبة الإعدام، وفقا لسكوت، وقد يواجه أيضا تهم قتل إضافية. ووقعت حوادث إطلاق النار في مجتمع سيدار بلاف الريفي، غرب مقر المقاطعة في مدينة ويست بوينت.

