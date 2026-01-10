الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
ترامب يسعى لوضع سقف على فوائد بطاقات الائتمان

ترامب يسعى لوضع سقف على فوائد بطاقات الائتمان
11 يناير 2026 01:20

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وضع حد أقصى لمدة عام واحد بنسبة 10% على فوائد بطاقات الائتمان، في خطوة قد توفر للأميركيين عشرات المليارات من الدولارات، لكنها لاقت معارضة على الفور من البنوك التي كانت تحظى بدعمه.
ولم يوضح ترامب في المنشور الذي كتبه عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الجمعة ما إذا كان الحد الأقصى سيدخل حيز التنفيذ عبر أمر تنفيذي أم تشريع، إلا أن عضو مجلس شيوخ بالحزب الجمهوري أشار إلى أنه تحدث مع الرئيس وأنه سيعمل على إعداد مشروع قانون يحظى بـ «دعمه الكامل». وذكر ترامب أنه يأمل أن يدخل حيز التنفيذ في 20 يناير. 
ومن المؤكد أن الخطوة ستواجه معارضة شديدة من وول ستريت وشركات كروت الائتمان، التي تبرعت بسخاء لحملته الانتخابية في 2024.
وكتب ترامب عبر منصة «تروث سوشال»: «لن نسمح لشركات كروت الائتمان أن تسرق الشعب الأميركي وتكلفه فوائد تتراوح ما بين 20 إلى 30 %». 

المصدر: د ب أ
دونالد ترامب
