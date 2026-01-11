أستراليا.. حرائق الغابات تخلف أضراراً واسعة والسلطات تدعم المتضررين

تعهدت الحكومة الأسترالية اليوم الأحد، بتقديم حزمة دعم بقيمة 19.5 مليون دولار أسترالي (13 مليون دولار أميركي) للمتضررين من حرائق الغابات المستعرة في ولاية فيكتوريا.

وقال مسؤولون إن النيران أتت حتى الآن، على أكثر من 350 ألف هكتار من الأراضي مع تدمير أكثر من 300 منشأة.

وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا، جاشينتا آلان، إن عدد الحرائق النشطة في أنحاء الولاية بلغ اليوم 32 حريقا، مع وجود 10 مواقع حرائق كبرى.

وأضافت: "لم نتجاوز الأسوأ بعد، لا يزال أمامنا طريق طويل".

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن حزمة الدعم تشمل مدفوعات لمرة واحدة للتعافي من الكوارث، بالإضافة إلى أموال للمساعدة في توزيع الأعلاف على المزارعين.

وقال: "رسالتي لسكان فيكتوريا بسيطة للغاية، نحن نقف إلى جانبكم. ليس فقط خلال هذه الأزمة، بل خلال مرحلة التعافي أيضا".

وقال مفوض إدارة الطوارئ، تيم ويبوش، إنه لم يتم تأكيد وقوع خسائر في الأرواح بسبب الحرائق.

وذكر أن نحو 15 ألفا من طواقم الاستجابة كانوا على الأرض، مضيفا أن "عملية تقييم الخسائر والأضرار ستستمر لعدة أيام في الوقت الحالي".

وقال إن محيط أحد الحرائق، وهو حريق لونجوود، بلغ أكثر من 400 كيلومتر، مردفا: "لذلك هناك بعض المناطق التي تمكنا من دخولها وإجراء تقييمات للأضرار، ولكن هناك مناطق أخرى لا تزال خطيرة للغاية".