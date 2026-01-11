الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أستراليا.. حرائق الغابات تخلف أضراراً واسعة والسلطات تدعم المتضررين

رجال إطفاء يكافحون حرائق الغابات بالقرب من ألكسندرا، فيكتوريا
11 يناير 2026 09:24

تعهدت الحكومة الأسترالية اليوم الأحد، بتقديم حزمة دعم بقيمة 19.5 مليون دولار أسترالي (13 مليون دولار أميركي) للمتضررين من حرائق الغابات المستعرة في ولاية فيكتوريا.

وقال مسؤولون إن النيران أتت حتى الآن، على أكثر من 350 ألف هكتار من الأراضي مع تدمير أكثر من 300 منشأة.

وقالت رئيسة وزراء ولاية فيكتوريا، جاشينتا آلان، إن عدد الحرائق النشطة في أنحاء الولاية بلغ اليوم 32 حريقا، مع وجود 10 مواقع حرائق كبرى.

وأضافت: "لم نتجاوز الأسوأ بعد، لا يزال أمامنا طريق طويل".

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إن حزمة الدعم تشمل مدفوعات لمرة واحدة للتعافي من الكوارث، بالإضافة إلى أموال للمساعدة في توزيع الأعلاف على المزارعين.

أخبار ذات صلة
إعصار "كوجي" يقطع الكهرباء عن الآلاف في أستراليا
حرائق الغابات الأسترالية تدمر منازل وتقطع الكهرباء عن عشرات الآلاف

وقال: "رسالتي لسكان فيكتوريا بسيطة للغاية، نحن نقف إلى جانبكم. ليس فقط خلال هذه الأزمة، بل خلال مرحلة التعافي أيضا".

وقال مفوض إدارة الطوارئ، تيم ويبوش، إنه لم يتم تأكيد وقوع خسائر في الأرواح بسبب الحرائق.

وذكر أن نحو 15 ألفا من طواقم الاستجابة كانوا على الأرض، مضيفا أن "عملية تقييم الخسائر والأضرار ستستمر لعدة أيام في الوقت الحالي".

وقال إن محيط أحد الحرائق، وهو حريق لونجوود، بلغ أكثر من 400 كيلومتر، مردفا: "لذلك هناك بعض المناطق التي تمكنا من دخولها وإجراء تقييمات للأضرار، ولكن هناك مناطق أخرى لا تزال خطيرة للغاية".

 

المصدر: وكالات
ولاية فكتوريا
أستراليا
حرائق الغابات
آخر الأخبار
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
الرياضة
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
اليوم 12:16
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
الرياضة
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
اليوم 12:15
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
الرياضة
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
اليوم 12:12
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
الرياضة
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
اليوم 12:09
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
الرياضة
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©