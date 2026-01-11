الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتلى ومصابون في انفجار بباكستان

أفراد الأمن وعمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين وسط حطام منزل متضرر بعد انفجار أسطوانة غاز في إسلام آباد
11 يناير 2026 13:33

قالت الشرطة الباكستانية إن انفجار اسطوانة غاز خلال حفل زفاف في منزل بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص، بينهم العروس والعريس.
ووقع الانفجار خلال الليل أثناء تجمع الضيوف للاحتفال بالزوجين، مما تسبب في انهيار جزء من المنزل، حسبما قالت شرطة إسلام آباد. وأسفر الانفجار عن إصابة سبعة أشخاص.
وقالت الشرطة في بيان لها إن الانفجار وقع في منطقة سكنية في قلب المدينة، مضيفة أنها تحقق في سبب الحادث.
وأعرب رئيس وزراء باكستان شهباز شريف عن حزنه الشديد لخسارة أرواح، وقدم تعازيه لأسر الضحايا، وفقا لبيان صادر عن مكتبه. وأصدر أوامره للسلطات الصحية بضمان حصول المصابين على أفضل علاج، كما أمر بإجراء تحقيق شامل. 

المصدر: وكالات
