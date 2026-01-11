الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إعصار "كوجي" يقطع الكهرباء عن الآلاف في أستراليا

11 يناير 2026 15:04

تحول الإعصار كوجي إلى منخفض مداري قبل أن يتسبب في قطع التيارالكهربائي عن آلاف الأشخاص في ولاية كوينزلاند شمال شرق أستراليا اليوم.

 

وضرب الإعصار المداري الساحل مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح قوية. وقالت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد ‌إن الإعصار كوجي من الفئة الأولى، وصل إلى اليابسة بين بلدتي آير وبوين، على بعد حوالي 500 كيلومتر شمال برزبين عاصمة الولاية ، ثم ضعفت قوته وتحول إلى منخفض مداري.

 

وأضافت الهيئة ‍أن العاصفة، ‍المصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 95 كيلومترا في الساعة وأمطار ‌غزيرة، ضربت بلدات ساحلية من بينها: ماكاي السياحية بوابة الحاجز المرجاني العظيم. وقال رئيس وزراء ولاية كوينزلاند، ديفيد كريزافولي، ⁠إن حوالي 15 ألف منزل انقطعت عنها الكهرباء بسبب كوجي .وتوقع كريزافولي هطول أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة وحدوث فيضانات.

المصدر: وكالات
أستراليا
انقطاع الكهرباء
إعصار
