الأخبار العالمية

مسلحون يهاجمون ولاية وسط نيجيريا ويختطفون 4 أشخاص

أفراد من الشرطة النيجيرية (أرشيفية)
12 يناير 2026 01:03

أبوجا (وكالات)

شن مسلحون هجوماً على مدينة لوكوجا، عاصمة ولاية كوجي وسط نيجيريا. وذكر السكان أن المسلحين خطفوا أربعة أشخاص، بينما تمكن رجال الأمن من إنقاذ اثنين من الضحايا، حسب صحيفة ذا نيشن النيجيرية أمس. وتم العثور على الضحيتين اللذين تم إنقاذهما، وتردد أنهما امرأة وطفل «عامان» في إحدى الغابات في المنطقة في وقت مبكر من صباح أمس الأول. 
وأضاف السكان أنهم أبلغوا عن الحادث الوكالات الأمنية المختصة، التي تردد أنها تحركت لإنقاذ الضحيتين. وحثت رسالة عبر تطبيق «واتساب»، تم تداولها بين سكان المنطقة، السكان على توخي الحذر والإبلاغ عن أي حركة غير عادية في المنطقة إلى الأجهزة الأمنية.

نيجيريا
هجوم مسلح
الجماعات المسلحة
