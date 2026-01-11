الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

رئيسة وزراء اليابان تدرس الدعوة لانتخابات مبكرة

ساناي تاكايتشي
12 يناير 2026 01:03

طوكيو (الاتحاد)

أعلن هيروفومي يوشيمورا، رئيس حزب التجديد الياباني «إيشين» الشريك في الائتلاف الحاكم، أمس، أن رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، ربما تدعو إلى انتخابات عامة مبكرة، بعد أن ذكرت وسائل الإعلام أنها تدرس إجراء مثل هذه الانتخابات في فبراير.
وقد تُمكّن الانتخابات المبكرة تاكايتشي، أول رئيسة وزراء في اليابان، من الاستفادة من الشعبية القوية التي تحظى بها منذ توليها منصبها في أكتوبر.
وقال يوشيمورا في حديث لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إنه التقى مع تاكايتشي الجمعة الماضي، وشعر بأن موقفها من توقيت الانتخابات قد انتقل إلى مرحلة جديدة، مضيفاً، لن أفاجأ إذا اتخذت القرار كما ورد في وسائل الإعلام.
وكانت صحيفة يوميوري نقلت الجمعة عن مصادر حكومية قولها: إن تاكايتشي تدرس الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في الثامن من فبراير، أو يوم 15 من نفس الشهر. وأوضح يوشيمورا أنه لم يناقش مع تاكايتشي التوقيت المحدد لأي انتخابات.
وتجاهلت تاكايتشي، المحافظة المتشددة والمؤيدة للإنفاق الضخم، الحديث عن موعد دعوتها للانتخابات خلال مقابلة أجرتها معها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية سُجلت يوم الخميس وبُثت أمس.

انتخابات مبكرة
رئيس وزراء اليابان
رئيس الوزراء الياباني
اليابان
ساناي تاكايتشي
انتخابات اليابان
