الأخبار العالمية

إسرائيل تنذر سكاناً بقرية جنوبي لبنان بإخلاء منازلهم

أعمدة دخان تتصاعد من موقع غارة إسرائيلية في جنوب لبنان (أ ف ب)
12 يناير 2026 01:03

القدس (وكالات)

أنذر الجيش الإسرائيلي، أمس، سكان مبان محددة في قرية كفرحتا في جنوب لبنان بإخلائها فوراً، قبل استهداف مواقع لـ«حزب الله» في المنطقة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة «إكس»: «إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان، تتواجدون بالقرب من مجمع يستخدمه (حزب الله)، فمن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائه فوراً والابتعاد عنه لمسافة لا تقل عن 300 متر».
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوة من الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) توجهت إلى الموقع المهدد، دون تفاصيل.
والخميس، أعلن الجيش اللبناني في بيان أنّ خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعّال وملموس على الأرض، والتي شملت بسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
وفي وقت سابق أمس، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات استهدفت ما قال إنها بنى تحتية لـ«حزب الله» في عدة مناطق في جنوب لبنان، وذلك رداً على الانتهاكات المتواصلة من قبل الحزب لتفاهمات وقف إطلاق النار الذي أبرم في نوفمبر 2024.
من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية بأن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت منطقة المحمودية والدمشقية، بالإضافة إلى أكثر من عشر غارات على منطقة البريج في إقليم التفاح بجنوب البلاد.

