إسرائيل تناقش مخططين استيطانيين بالقدس

القدس (وكالات)

أفادت محافظة القدس، أمس، بأن «ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس تعتزم، اليوم، مناقشة المصادقة على مخططين استيطانيين بالغي الخطورة، يشكلان تصعيداً نوعياً في سياسة الاحتلال الهادفة إلى تصفية الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، وفصلها بشكل كامل عن امتدادها الجغرافي والطبيعي في الضفة الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وقالت المحافظة، في بيان صحفي أمس، إن «المخطط الأول يستهدف أراضي مطار القدس الدولي سابقاً، ويقضي ببناء ما يقارب 9000 وحدة استعمارية شمالي مدينة القدس على مساحة تقدر بنحو 1243 دونماً، بما يشكل حاجزاً استعمارياً ضخماً يقطع التواصل الجغرافي بين القدس ورام الله، ويوجه ضربة قاصمة لإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات تواصل جغرافي».

وأكدت محافظة القدس أن مخطط عطروت لا يمكن فصله عن أهدافه الاستراتيجية بعيدة المدى، وفي مقدمتها القضاء على ما كان يعرف بمطار الدولة الفلسطينية المستقبلية، والذي شكل رمزاً سيادياً وسياسياً مهماً».

ووفق المحافظة، تناقش اللجنة مخطط «نحلات شمعون» في حي الشيخ جراح، وتحديداً في منطقة أرض النقاع، والذي يقضي بهدم الحي وبناء مستعمرة على مساحة تقارب 17 دونماً، تضم 316 وحدة سكنية على أنقاض منازل نحو 40 عائلة فلسطينية.